Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 17:09 | Обновлено 09 марта 2026, 17:22
Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Матч был тяжелый и очень эмоциональный»

Голкипер «Оболони» прокомментировал результат матча с «Кривбассом»

Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Матч был тяжелый и очень эмоциональный»
ФК Оболонь. Назарий Федоривский

В поединке 19-го тура УПЛ «Оболонь» на своем поле сыграла вничью 0:0 с «Кривбассом». Голкипер киевского клуба Назарий Федоривский вступил в игру на 30-й минуте, заменив травмированного Дениса Марченко. После матча Федоривский поделился эмоциями.

– Вы неожиданно вышли на замену, даже пришлось немного подождать, пока переоденетесь. Насколько морально были готовы к этому?

– Я действительно всегда готов перед играми, независимо от того, играю ли с первых минут или нет. Всегда готовлюсь к матчу, поэтому особого мандража не было. Возможно, первые несколько минут, когда нужно было быстро войти в игру и почувствовать ритм поединка.

– В первом тайме был неприятный эпизод столкновения. Как сейчас себя чувствуете?

– Все хорошо. Нападающий, наверное, меня просто не видел и во время разворота попал локтем. Первые несколько минут было немного неприятно, но все нормально.

– В общем, матч показался очень сложным, а работы у вас было достаточно. В конце вы еще и потащили мяч после удара Джованни, который мог стать решающим.

– Матч был действительно тяжелым и очень эмоциональным. Первые минут десять игра у нас не совсем удалась – мы хотели начать несколько иначе, но не получалось строить контригру. Во втором тайме перестроились, начали создавать моменты, заработали много штрафных. Но красная карточка, конечно, сбила ритм игры, и нам пришлось больше обороняться.

– Держали ли в голове тот факт, что матчи против «Кривбасса» всегда складываются непросто?

– Да, это всегда сложные поединки. У них очень качественная оборона, и они хорошо готовятся к своим соперникам – это было видно уже в первом тайме. Поэтому для нас было очень важно в первую очередь не пропустить и пытаться ловить соперника на контратаках. Возможно, где-то даже чуть-чуть не повезло, но главное, что команда выстояла.

Назарий Федоривский Денис Марченко Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
