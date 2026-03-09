Украина. Премьер лига09 марта 2026, 16:58 |
235
0
Обнародованы стартовые составы на матч между Вересом и ЛНЗ
Поединок стартует в 18:00 по киевскому времени
09 марта 2026, 16:58 |
235
0
Обнародованы стартовые составы на поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и черкасским ЛНЗ.
Встретятся команды в городе Ровно на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В Украинской Премьер-лиге «Верес» занимает девятое место, имея в своем активе 21 пункт. ЛНЗ идет на второй строчке с 38 баллами.
Стартовые составы на матч между Вересом и ЛНЗ:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 марта 2026, 06:23 7
В центральном матче тура киевская команда выиграла в Житомире, 2:1
Футбол | 09 марта 2026, 13:21 14
Линдон Эмерллаху получил повреждение
Футбол | 09.03.2026, 15:26
Футбол | 09.03.2026, 08:11
Футбол | 08.03.2026, 22:09
Комментарии 0
Популярные новости
09.03.2026, 12:37 61
08.03.2026, 08:46 12
09.03.2026, 09:44
08.03.2026, 09:16 18
07.03.2026, 17:58 2
07.03.2026, 20:43 1
07.03.2026, 21:40 1