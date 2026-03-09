Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Обнародованы стартовые составы на матч между Вересом и ЛНЗ

Поединок стартует в 18:00 по киевскому времени

Обнародованы стартовые составы на матч между Вересом и ЛНЗ
ФК ЛНЗ

Обнародованы стартовые составы на поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и черкасским ЛНЗ.

Встретятся команды в городе Ровно на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

В Украинской Премьер-лиге «Верес» занимает девятое место, имея в своем активе 21 пункт. ЛНЗ идет на второй строчке с 38 баллами.

Стартовые составы на матч между Вересом и ЛНЗ:

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Верес - ЛНЗ стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
