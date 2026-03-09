Салах в матче против Галатасарая может установить новый рекорд Ливерпуля
Египетский нападающий может стать игроком с наибольшим количеством матчей в ЛЧ/КЕЧ за Ливерпуль
Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах может установить новый клубный рекорд по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов.
Произойти это может в завтрашнем выездном матче 1/8 финала против Галатасарая.
На данный момент Салах является, наряду с Джейми Каррагером, футболистом с наибольшим количеством матчей в самом престижном турнире Европы в составе Ливерпуля (по 80).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов в составе Ливерпуля
- 80 – Джейми Каррагер (Англия)
- 80 – Мохамед Салах (Египет)
- 73 – Стивен Джеррард (Англия)
- 64 – Энди Робертсон (Шотландия)
