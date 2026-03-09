Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
09 марта 2026, 14:54 | Обновлено 09 марта 2026, 14:57
Салах в матче против Галатасарая может установить новый рекорд Ливерпуля

Египетский нападающий может стать игроком с наибольшим количеством матчей в ЛЧ/КЕЧ за Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах может установить новый клубный рекорд по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов.

Произойти это может в завтрашнем выездном матче 1/8 финала против Галатасарая.

На данный момент Салах является, наряду с Джейми Каррагером, футболистом с наибольшим количеством матчей в самом престижном турнире Европы в составе Ливерпуля (по 80).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов в составе Ливерпуля

  • 80 – Джейми Каррагер (Англия)
  • 80 – Мохамед Салах (Египет)
  • 73 – Стивен Джеррард (Англия)
  • 64 – Энди Робертсон (Шотландия)
Лига чемпионов Ливерпуль Мохамед Салах Галатасарай Джейми Каррагер Стивен Джеррард Энди Робертсон
Сергей Турчак Источник: Instagram
