  4. Хаби Алонсо выбрал клуб, который будет тренировать после Реала
11 марта 2026, 03:32 |
Хаби Алонсо выбрал клуб, который будет тренировать после Реала

Испанец возглавит «Ливерпуль»

Хаби Алонсо выбрал клуб, который будет тренировать после Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский специалист Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль» после завершения нынешнего сезона. По информации источника, между тренером и клубом существует устная договоренность о сотрудничестве.

Сообщается, что стороны рассматривают подписание контракта сроком на три года. В то же время реализация этой договоренности будет зависеть от результатов команды под руководством нынешнего наставника Арне Слота. В частности, соглашение может потерять актуальность, если мерсисайдцы выиграют Лигу чемпионов УЕФА в этом сезоне.

Первые неформальные контакты между представителями «Ливерпуля» и окружением Алонсо состоялись в конце ноября.

По теме:
ВАН ДЕЙК: «Галатасарай? Мы могли забить три мяча в первые десять минут»
СЛОТ: «Судьи? Атмосфера стадиона, похоже, повлияла не только на игроков»
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико
Хаби Алонсо Ливерпуль назначение тренера чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: OK Diario
