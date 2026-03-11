Хаби Алонсо выбрал клуб, который будет тренировать после Реала
Испанец возглавит «Ливерпуль»
Испанский специалист Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль» после завершения нынешнего сезона. По информации источника, между тренером и клубом существует устная договоренность о сотрудничестве.
Сообщается, что стороны рассматривают подписание контракта сроком на три года. В то же время реализация этой договоренности будет зависеть от результатов команды под руководством нынешнего наставника Арне Слота. В частности, соглашение может потерять актуальность, если мерсисайдцы выиграют Лигу чемпионов УЕФА в этом сезоне.
Первые неформальные контакты между представителями «Ливерпуля» и окружением Алонсо состоялись в конце ноября.
