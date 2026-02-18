Хаби Алонсо отказался возглавить французский гранд

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
18 февраля 2026, 04:37 | Обновлено 18 февраля 2026, 04:38
Испанский специалист не принял предложение стать у руля Марселя

Getty Images/Global Images Ukraine

Хаби Алонсо не принял предложение стать у руля «Марселя», о чем информирует RMC Sport. Тренер оставил должность наставника мадридского «Реала» 12 января – спустя всего шесть месяцев после вступления в должность.

По сведениям источника, руководство «Марселя» выходило на связь с Алонсо после ухода Роберто Де Дзерби, однако испанец ответил отказом. Отмечается, что ключевым фактором в его решении стала нестабильная ситуация внутри французского коллектива.

На текущий момент «Марсель» располагается на четвертой строчке в таблице Лиги 1, имея в активе 40 баллов по итогам 22 туров.

Ранее 44-летний тренер работал с «Реал Сосьедад B» и леверкузенским «Байером», с которым завоевал золотые медали чемпионата Германии, а также стал победителем Кубка и Суперкубка страны.

Хаби Алонсо Реал Мадрид Марсель Байер Лига 1 (Франция)
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
