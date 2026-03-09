В понедельник, 9 марта, львовский Рух на домашнем стадионе сыграет против харьковского Металлиста 1925 в рамках 19 тура Украинской Премьер-лиги.

Иван Федык и Младен Бартулович определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Обошлось без неожиданных решений со стороны обоих наставников.

Матч Рух – Металлист 1925 состоится в понедельник, 9 марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Федык vs Бартулович. Стартовые составы на матч Рух – Металлист 1925 в УПЛ