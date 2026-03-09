Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Федык vs Бартулович. Стартовые составы на матч Рух – Металлист 1925 в УПЛ
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 14:43
Федык vs Бартулович. Стартовые составы на матч Рух – Металлист 1925 в УПЛ

Команды сыграют матч 19 тура УПЛ

Коллаж Sport.ua

В понедельник, 9 марта, львовский Рух на домашнем стадионе сыграет против харьковского Металлиста 1925 в рамках 19 тура Украинской Премьер-лиги.

Иван Федык и Младен Бартулович определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Обошлось без неожиданных решений со стороны обоих наставников.

Матч Рух – Металлист 1925 состоится в понедельник, 9 марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

