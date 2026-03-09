Верес – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок 19-го тура УПЛ состоится 9 марта в 18:00 по Киеву
В понедельник, 9 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и ЛНЗ.
Поединок примет стадион «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
«Верес» с 21 набранным очком занимает девятое место турнирной таблицы УПЛ. ЛНЗ с 38 пунктами идет вторым.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
