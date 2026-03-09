Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Верес – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Верес
09.03.2026 18:00 - : -
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 12:45 | Обновлено 09 марта 2026, 12:46
Верес – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 19-го тура УПЛ состоится 9 марта в 18:00 по Киеву

ЛНЗ

В понедельник, 9 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и ЛНЗ.

Поединок примет стадион «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Верес» с 21 набранным очком занимает девятое место турнирной таблицы УПЛ. ЛНЗ с 38 пунктами идет вторым.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Верес Ровно ЛНЗ Черкассы Верес - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
