Суперлига Китая: от футбольного рая до рассадника договорняков и коррупции

Десять лет назад, в начале февраля 2016-го, донецкий «Шахтер» осуществил абсолютно невероятный, как казалось в тот момент, с финансовой точки зрения трансфер – продал бразильского лидера команды Алекса Тейшейру в «Цзянсу Сунин» за 50 миллионов евро. В то время китайский футбол пребывал на подъеме, а деньги в него лились рекой. Имея возможность выплачивать за футболистов щедрые компенсации, а самим игрокам давать колоссальные контракты, китайские клубы быстро наполнили местную Суперлигу звездами первой величины – играть в Поднебесную приехали Халк, Оскар, Эсекьель Лавесси, Паулиньо, Ренато Аугусто и многие другие легионеры, которые не сумели устоять перед, как принято говорить в подобных случаях, «длинным юанем».

В какой-то момент ряд экспертов предрекал китайской Суперлиге бурное развитие и, вероятно, даже выход на уровень конкурентности с топовыми лигами Европы, но… Жизнь имела на эти планы собственный взгляд. Ныне элитарный футбольный дивизион Поднебесной и близко не напоминает чемпионат, о котором можно отзываться исключительно в восторженных тонах. Более того, спустя десять лет Суперлига Китая прошла путь от футбольного рая до рассадника договорных матчей и коррупции…

Накануне, 6 марта, в китайской Суперлиге начался новый сезон. Однако кампания-2026 изначально выглядит очень странно, и на то есть ряд причин. Прежде всего, стоит отмечать, что в нынешнем элитарном дивизионе Поднебесной абсолютно нет игроков, которым, пускай где-то даже с натяжкой, можно приписать звездный статус. Судите сами: наиболее дорогостоящим, по версии портала Transfermarkt, футболистом Суперлиги на старте сезона-2026 является 26-летний бразильский вингер Джеффиньо, который имеет контракт с «Ляонин Тирен», а ранее якобы находился на радарах у донецкого «Шахтера». Оценочная стоимость этого легионера равна 4,5 миллионам евро, что не идет ни в какое сравнение с ценами за игроков, выступавших в чемпионате Китая десять лет назад.

Украинским болельщикам, которые привыкли внимательно следить за процессами и персонами, связанными с нашим футболом, также может что-то сказать имя Рафаэля Ратао, который с оценочной стоимостью в 3 миллиона евро нынче занимает шестое место в списке наиболее ценных игроков китайской Суперлиги. Ратао в начале нынешнего года за 2 миллиона евро перешел из бразильского клуба «Баия» в «Шанхай Шеньхуа», а с 2018 по 2020 годы пребывал на контракте в луганской «Заре», сыграв в УПЛ 11 матчей и отличившись 2 забитыми мячами.

Согласитесь, что если уж такие персоны как Ратао входят в десятку наиболее ценных футболистов, выступающих в китайской Суперлиге, то это многое говорит об общем уровне этого чемпионата, равно как и исполнителей, привлеченных для участия там в соревновательном процессе.

Впрочем, отсутствие звездных и дорогостоящих игроков вовсе не является главной и ключевой проблемой элитарного дивизиона чемпионата Китая в наше время. Ситуация усугубляется тем, что на старт нового сезона девять из шестнадцати (!!!) команд чемпионата выходят с отрицательным количеством очков в турнирной таблице.

Даже действующий чемпион «Шанхай Порт» начинает кампанию-2026 в Суперлиге с «-5» очками. И это более чем показательный момент в аспекте того, в какой яме ныне находится китайский футбол.

Санкции, которым оказались подвергнуты многие китайские футбольные клубы, связаны с расследованиями вокруг договорных матчей, незаконных азартных игр и коррупции. Эти процессы перманентно продолжаются в чемпионате Поднебесной уже несколько лет, и ранее их «жертвами» уже становились многие клубы и даже вполне известные в мировом футболе личности – например, экс-футболист «Эвертона» и экс-наставник национальной сборной Китая Ли Те, историю которого мы уже детально рассказывали на страницах Sport.ua…

Нынешние санкции, объявленные в начале года, стали результатом масштабного расследования манипуляций и незаконной деятельности, связанной с профессиональным футболом в Китае. Власти Поднебесной объяснили эти меры необходимостью восстановления порядка и доверия.

«Шанхай Шеньхуа», занявший второе место в прошлом сезоне, и «Тяньцзинь Цзиньмень Тайгер» получили самые суровые наказания: с каждого из этих клубов сняли по 10 очков еще до начала чемпионата. Четыре из наказанных клубов уже вылетели в китайскую Первую лигу, что лишь подчеркивает, насколько глубока нынешняя система дисциплинарных взысканий. В общей сложности 13 клубов были оштрафованы на суммы от 25 до 110 тысяч долларов.

Комментируя очередной «крестовый поход» против договорных матчей и коррупции, Китайская футбольная ассоциация заявила, что санкции были необходимы для того, чтобы «поддерживать дисциплину в отрасли, очищать футбольную среду и обеспечивать честную конкуренцию».

«Снятие очков и финансовые санкции, налагаемые на клубы, основаны на размере, характере, серьезности и социальном воздействии неправомерных сделок, в которых участвовал каждый клуб», – заявил руководящий орган китайского футбола, добавив, что будет придерживаться политики «нулевой терпимости» к коррупции в будущем.

Впрочем, нечто подобное происходило и ранее, когда под «гнев Фемиды» угодил упоминавшийся выше Ли Те. Этого функционера приговорили к 20 годам заключения после его признаний в участии в договорных матчах, получении взяток и предложении взяток за возможность работать на высокопоставленной тренерской должности. Кроме того, Ли Те, как и еще 73 человека, был пожизненно отлучен от футбола.

Но спустя год ситуация с договорными матчами и коррупцией в китайском футболе кардинально не улучшилось. Расследование продолжилось, и в целом за два года оно выявило не менее 120 случаев организации договорных матчей внутри страны, в которых участвовал 41 клуб из разных дивизионов. В общей сложности 128 человек были арестованы или находятся под следствием по обвинениям в участии в незаконных азартных играх, договорных матчах и взяточничестве.

Случай с Ли Те стал громким, но не самым показательным для китайского футбола. Его подвергли широкому освещению в Европе благодаря тому, что в прошлом этот человек играл за «Эвертон», однако самое серьезное наказание получил бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань, которому суд вынес вердикт в виде пожизненного лишения свободы за получение взяток на сумму более 11 миллионов долларов.

В ходе следствия и судебных разбирательств термином «фальсификация азартных игр» описывалась система, в которой исходы матчей не просто покупались за деньги, а заранее проговаривались даже самые мелкие подробности поединков. Преступные синдикаты использовали нелегальные онлайн-платформы и «белые» сайты азартных игр для подтасовки результатов, платя футболистам, тренерам и судьям за достижение определенных результатов или событий в игре, вплоть до таких как заданное количество угловых. Эти сфабрикованные ставки служили прикрытием для отмывания крупных сумм незаконных денег через сложные сети, используемые киберпреступниками.

Неудивительно, что все это, да еще и на фоне экономических проблем, затронувших подавляющее большинство компаний-спонсоров клубов китайской Суперлиги, обеспечивавших приток звездных футболистов в дивизион еще десять лет назад, и привело к резкой стагнации элитарного дивизиона Поднебесной. Отныне приезжать сюда больше не стремятся топовые бразильцы или аргентинцы, которых манят большие деньги, а едут те, для кого даже карьера Алекса Тейшейры выглядит чем-то из ряда вон выходящим.

Китайские болельщики также выглядят крайне разочарованными ситуацией с развитием футбола и во многом обвиняют функционеров в том, что те допустили такое развитие событий и превращение некогда перспективного чемпионата в настоящую «лигу мрака и отчаяния». Все это уже успело отразиться и на национальной сборной Китая, которую лидер Поднебесной Си Цзиньпин так мечтал увидеть на одном из ближайших чемпионатов мира.

В сентябре 2024 года китайская сборная едва не обновила свой антирекорд крупнейшего поражения в истории – тогда команда хорвата Бранко Ивановича на выезде проиграла Японии со счетом 0:7, лишь на один мяч «недотянув» до более крупного фиаско. Со счетом 0:8 китайцы в 2012 году проигрывали в товарищеском матче сборной Бразилии, когда за ту вовсю феерили Дани Алвес, Марсело, Рамирес, Оскар, Лукас Моура, Халк и Неймар. Некоторых членов того состава «селесао» китайцам вскоре удалось заманить в свою Суперлигу, но теперь о тех временах почитателям местного футбола остается лишь вспоминать, как о чем-то абсолютно невероятном и таком, что больше, видимо, уже никогда не повторится…