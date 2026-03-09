Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперлига Китая: от футбольного рая до рассадника договорняков и коррупции
Другие новости
09 марта 2026, 12:08 | Обновлено 09 марта 2026, 12:19
821
0

Суперлига Китая: от футбольного рая до рассадника договорняков и коррупции

Сложно поверить, что еще каких-то десять лет назад многие эксперты хвалили чемпионат Поднебесной

09 марта 2026, 12:08 | Обновлено 09 марта 2026, 12:19
821
0
Суперлига Китая: от футбольного рая до рассадника договорняков и коррупции
cfl-china.cn

Десять лет назад, в начале февраля 2016-го, донецкий «Шахтер» осуществил абсолютно невероятный, как казалось в тот момент, с финансовой точки зрения трансфер – продал бразильского лидера команды Алекса Тейшейру в «Цзянсу Сунин» за 50 миллионов евро. В то время китайский футбол пребывал на подъеме, а деньги в него лились рекой. Имея возможность выплачивать за футболистов щедрые компенсации, а самим игрокам давать колоссальные контракты, китайские клубы быстро наполнили местную Суперлигу звездами первой величины – играть в Поднебесную приехали Халк, Оскар, Эсекьель Лавесси, Паулиньо, Ренато Аугусто и многие другие легионеры, которые не сумели устоять перед, как принято говорить в подобных случаях, «длинным юанем».

В какой-то момент ряд экспертов предрекал китайской Суперлиге бурное развитие и, вероятно, даже выход на уровень конкурентности с топовыми лигами Европы, но… Жизнь имела на эти планы собственный взгляд. Ныне элитарный футбольный дивизион Поднебесной и близко не напоминает чемпионат, о котором можно отзываться исключительно в восторженных тонах. Более того, спустя десять лет Суперлига Китая прошла путь от футбольного рая до рассадника договорных матчей и коррупции…

Накануне, 6 марта, в китайской Суперлиге начался новый сезон. Однако кампания-2026 изначально выглядит очень странно, и на то есть ряд причин. Прежде всего, стоит отмечать, что в нынешнем элитарном дивизионе Поднебесной абсолютно нет игроков, которым, пускай где-то даже с натяжкой, можно приписать звездный статус. Судите сами: наиболее дорогостоящим, по версии портала Transfermarkt, футболистом Суперлиги на старте сезона-2026 является 26-летний бразильский вингер Джеффиньо, который имеет контракт с «Ляонин Тирен», а ранее якобы находился на радарах у донецкого «Шахтера». Оценочная стоимость этого легионера равна 4,5 миллионам евро, что не идет ни в какое сравнение с ценами за игроков, выступавших в чемпионате Китая десять лет назад.

Украинским болельщикам, которые привыкли внимательно следить за процессами и персонами, связанными с нашим футболом, также может что-то сказать имя Рафаэля Ратао, который с оценочной стоимостью в 3 миллиона евро нынче занимает шестое место в списке наиболее ценных игроков китайской Суперлиги. Ратао в начале нынешнего года за 2 миллиона евро перешел из бразильского клуба «Баия» в «Шанхай Шеньхуа», а с 2018 по 2020 годы пребывал на контракте в луганской «Заре», сыграв в УПЛ 11 матчей и отличившись 2 забитыми мячами.

Согласитесь, что если уж такие персоны как Ратао входят в десятку наиболее ценных футболистов, выступающих в китайской Суперлиге, то это многое говорит об общем уровне этого чемпионата, равно как и исполнителей, привлеченных для участия там в соревновательном процессе.

Впрочем, отсутствие звездных и дорогостоящих игроков вовсе не является главной и ключевой проблемой элитарного дивизиона чемпионата Китая в наше время. Ситуация усугубляется тем, что на старт нового сезона девять из шестнадцати (!!!) команд чемпионата выходят с отрицательным количеством очков в турнирной таблице.

Даже действующий чемпион «Шанхай Порт» начинает кампанию-2026 в Суперлиге с «-5» очками. И это более чем показательный момент в аспекте того, в какой яме ныне находится китайский футбол.

Санкции, которым оказались подвергнуты многие китайские футбольные клубы, связаны с расследованиями вокруг договорных матчей, незаконных азартных игр и коррупции. Эти процессы перманентно продолжаются в чемпионате Поднебесной уже несколько лет, и ранее их «жертвами» уже становились многие клубы и даже вполне известные в мировом футболе личности – например, экс-футболист «Эвертона» и экс-наставник национальной сборной Китая Ли Те, историю которого мы уже детально рассказывали на страницах Sport.ua…

Нынешние санкции, объявленные в начале года, стали результатом масштабного расследования манипуляций и незаконной деятельности, связанной с профессиональным футболом в Китае. Власти Поднебесной объяснили эти меры необходимостью восстановления порядка и доверия.

«Шанхай Шеньхуа», занявший второе место в прошлом сезоне, и «Тяньцзинь Цзиньмень Тайгер» получили самые суровые наказания: с каждого из этих клубов сняли по 10 очков еще до начала чемпионата. Четыре из наказанных клубов уже вылетели в китайскую Первую лигу, что лишь подчеркивает, насколько глубока нынешняя система дисциплинарных взысканий. В общей сложности 13 клубов были оштрафованы на суммы от 25 до 110 тысяч долларов.

Комментируя очередной «крестовый поход» против договорных матчей и коррупции, Китайская футбольная ассоциация заявила, что санкции были необходимы для того, чтобы «поддерживать дисциплину в отрасли, очищать футбольную среду и обеспечивать честную конкуренцию».

«Снятие очков и финансовые санкции, налагаемые на клубы, основаны на размере, характере, серьезности и социальном воздействии неправомерных сделок, в которых участвовал каждый клуб», – заявил руководящий орган китайского футбола, добавив, что будет придерживаться политики «нулевой терпимости» к коррупции в будущем.

Впрочем, нечто подобное происходило и ранее, когда под «гнев Фемиды» угодил упоминавшийся выше Ли Те. Этого функционера приговорили к 20 годам заключения после его признаний в участии в договорных матчах, получении взяток и предложении взяток за возможность работать на высокопоставленной тренерской должности. Кроме того, Ли Те, как и еще 73 человека, был пожизненно отлучен от футбола.

Но спустя год ситуация с договорными матчами и коррупцией в китайском футболе кардинально не улучшилось. Расследование продолжилось, и в целом за два года оно выявило не менее 120 случаев организации договорных матчей внутри страны, в которых участвовал 41 клуб из разных дивизионов. В общей сложности 128 человек были арестованы или находятся под следствием по обвинениям в участии в незаконных азартных играх, договорных матчах и взяточничестве.

Случай с Ли Те стал громким, но не самым показательным для китайского футбола. Его подвергли широкому освещению в Европе благодаря тому, что в прошлом этот человек играл за «Эвертон», однако самое серьезное наказание получил бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань, которому суд вынес вердикт в виде пожизненного лишения свободы за получение взяток на сумму более 11 миллионов долларов.

В ходе следствия и судебных разбирательств термином «фальсификация азартных игр» описывалась система, в которой исходы матчей не просто покупались за деньги, а заранее проговаривались даже самые мелкие подробности поединков. Преступные синдикаты использовали нелегальные онлайн-платформы и «белые» сайты азартных игр для подтасовки результатов, платя футболистам, тренерам и судьям за достижение определенных результатов или событий в игре, вплоть до таких как заданное количество угловых. Эти сфабрикованные ставки служили прикрытием для отмывания крупных сумм незаконных денег через сложные сети, используемые киберпреступниками.

Неудивительно, что все это, да еще и на фоне экономических проблем, затронувших подавляющее большинство компаний-спонсоров клубов китайской Суперлиги, обеспечивавших приток звездных футболистов в дивизион еще десять лет назад, и привело к резкой стагнации элитарного дивизиона Поднебесной. Отныне приезжать сюда больше не стремятся топовые бразильцы или аргентинцы, которых манят большие деньги, а едут те, для кого даже карьера Алекса Тейшейры выглядит чем-то из ряда вон выходящим.

Китайские болельщики также выглядят крайне разочарованными ситуацией с развитием футбола и во многом обвиняют функционеров в том, что те допустили такое развитие событий и превращение некогда перспективного чемпионата в настоящую «лигу мрака и отчаяния». Все это уже успело отразиться и на национальной сборной Китая, которую лидер Поднебесной Си Цзиньпин так мечтал увидеть на одном из ближайших чемпионатов мира.

В сентябре 2024 года китайская сборная едва не обновила свой антирекорд крупнейшего поражения в истории – тогда команда хорвата Бранко Ивановича на выезде проиграла Японии со счетом 0:7, лишь на один мяч «недотянув» до более крупного фиаско. Со счетом 0:8 китайцы в 2012 году проигрывали в товарищеском матче сборной Бразилии, когда за ту вовсю феерили Дани Алвес, Марсело, Рамирес, Оскар, Лукас Моура, Халк и Неймар. Некоторых членов того состава «селесао» китайцам вскоре удалось заманить в свою Суперлигу, но теперь о тех временах почитателям местного футбола остается лишь вспоминать, как о чем-то абсолютно невероятном и таком, что больше, видимо, уже никогда не повторится…

По теме:
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ опубликовала заявление из-за возможной коррупции в сборных
В Нидерландах выявили спортсменов, делавших ставки на свои матчи
статьи эксклюзив чемпионат Китая по футболу коррупция договорные матчи
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Футбол | 08 марта 2026, 22:09 12
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2

Орлы отыграли два гола у драконов в матче 25-го тура чемпионата, Судаков остался в резерве

Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Футбол | 09 марта 2026, 08:54 6
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»

Тренер против искусственных полей

Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Футбол | 08.03.2026, 20:27
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Легенда Шахтера назвал футболиста Динамо, который нужен сборной Украины
Футбол | 09.03.2026, 11:11
Легенда Шахтера назвал футболиста Динамо, который нужен сборной Украины
Легенда Шахтера назвал футболиста Динамо, который нужен сборной Украины
ХАЦКЕВИЧ: «Я не хочу думать, что это делается специально, но пример есть»
Футбол | 09.03.2026, 07:53
ХАЦКЕВИЧ: «Я не хочу думать, что это делается специально, но пример есть»
ХАЦКЕВИЧ: «Я не хочу думать, что это делается специально, но пример есть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 33
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 14
Футбол
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 18
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
07.03.2026, 15:05 33
Футбол
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
07.03.2026, 20:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем