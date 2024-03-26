Пример для подражания? Экс-глава футбола Китая получил пожизненный срок

Бывший руководитель Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань, который занимал пост с 2019 по 2023 года, приговорен к пожизненному заключению.

Это наказание за получение взяток, что было доказано в суде и признано самим Чэнь Сюйюанем.

Бывший футбольный чиновник получил взяток на общую сумму более 10 млн евро. Решением суда все имущество Чэнь Сюйюаня подлежит конфискации.

Сообщается, что Чэнь Сюйюань создавал «неправомерные преимущества для различных футбольных клубов и местных футбольных ассоциаций, серьезно подрывая честную конкуренцию и порядок в футбольной индустрии».