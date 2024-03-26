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26 марта 2024, 10:46 | Обновлено 26 марта 2024, 10:50
217
2

Пример для подражания? Экс-глава футбола Китая получил пожизненный срок

Чэнь Сюйюань понесет наказание за взятки

26 марта 2024, 10:46 | Обновлено 26 марта 2024, 10:50
217
2
Пример для подражания? Экс-глава футбола Китая получил пожизненный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Чэнь Сюйюань

Бывший руководитель Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань, который занимал пост с 2019 по 2023 года, приговорен к пожизненному заключению.

Это наказание за получение взяток, что было доказано в суде и признано самим Чэнь Сюйюанем.

Бывший футбольный чиновник получил взяток на общую сумму более 10 млн евро. Решением суда все имущество Чэнь Сюйюаня подлежит конфискации.

Сообщается, что Чэнь Сюйюань создавал «неправомерные преимущества для различных футбольных клубов и местных футбольных ассоциаций, серьезно подрывая честную конкуренцию и порядок в футбольной индустрии».

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Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 2
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Sher15
Це ж не Україну де імітація .Павелко посадили в сізо і купа звинувачень .всі гадали скільки років отримає а може довічне .А посадили просто на час перевиборів щоб не заважав вибрату шеву .коли вибори пройшли і імітація боротьби з корупцією закінчились .Випустили на волю .гуляй павелко .ти вже невинний .кради далі 
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Выталкиватель парашутистов
Надежды футбольных фанатов Украины, что вора и мошенника от футбола павелку усадят на нары в Житомирскую ИТК, тают как весенний снег под лучами мартовского солнца...Оказывается, что договорняки существуют не только в футболе, с легкой руки Героя Украины В.Лобановского, но и в ОП. Злые языки говорят, что павелка достиг договоренностей с Ермаком по-поводу своей дальнейшей судьбы - оправдания в суде, и возможность выезда с Украины на экстренное лечение болячек, которые он подхватил в СИЗО. Если эти прогнозы состоятся, то грош цена нашему правосудию и реляции Андрюши, что все теперь будет в ажуре и нас ждет светлое будущее отечественного футбола. Зло осталось не наказанное... Значить следует ожидать, что скоро начнется все по-новому - договорняки, сдача игр, судейский беспредел, воровство денег ФИФА и УЕФА, заоблачные зарплаты (как правило в конвертах) функционеров УАФ и все вытекающие последствия с этого процесса... А по-другому и не моет быть,закон природы...
P.S. павелка сейчас читает это сообщение с Китая и ржет на диване - какие лохи эти китайцы- это же надо такие законы придумать - за взятки - пожизненное!!!!
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