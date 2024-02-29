Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая

Не так давно многие авторитетные мировые спортивные издания сообщили шокирующую новость – в Китае к пожизненному заключению был приговорен бывший полузащитник «Эвертона» (играл за «ирисок» с 2002 по 2006 годы; 40 матчей во всех турнирах на официальном уровне) и экс-наставник национальной сборной Поднебесной Ли Те. По информации из осведомленных источников (а иначе в крайне закрытом от остального мира Китае в подобных делах практически просто не бывает, ведь официальная информация там вытекает крайне скудно и после жесточайшего цензурирования), 46-летнего специалиста осудили по итогам расследования и доказательства его причастности к масштабному коррупционному скандалу, потрясшему весь китайский футбол.

На самом деле, антикоррупционные мероприятия в китайском футболе проводятся уже несколько лет. Поэтому чтобы разобраться в вопросе получше, начнем практически с самого начала…

Как рухнула звезда Ли Те

История падения звезды Ли Те в Китае началась еще в ноябре 2022 года. Именно тогда этот специалист внезапно исчез из поля зрения общественности после более чем двух десятилетий пребывания на виду. В свое время именно Ли Те являлся главной звездой профессионального футбола Поднебесной, ведь в 2002-м ему удалось уехать из «Ляонина» в «Эвертон», и поиграть на уровне английской Премьер-лиги. За сборную Китая экс-полузащитник провел 92 поединка, в том числе сыграв все три матча команды в рамках финальной части чемпионата мира-2002, где «Великая стена» провалилась, уступив всем своим соперникам по группе (0:2 – Коста-Рике, 0:4 – Бразилии и 0:3 – Турции).

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм и Ли Те (справа)

Ходят слухи, что в последний раз Ли Те видели на публике на тренерском семинаре, который состоялся 9 ноября 2022 года и был организован Китайской футбольной ассоциацией. После этого специалиста якобы забрали прямо из отеля и увезли в неизвестном направлении, а спустя две недели антикоррупционный орган провинции Хубэй опубликовал краткое заявление, в котором объявил, что расследование в отношении Ли ведется при содействии высших спортивных чиновников страны.

Ли Те закончил играть в футбол в 2012 году в «Ляонине», после чего фактически сразу же ушел в тренерство. Ему удалось поработать ассистентом главного коуча национальной сборной Китая, побыть спортивным директором клуба «Хэбэй» (прежнее название – «Хэбэй Чайна Форчун»), а также самостоятельно поруководить этим коллективом и командой «Ухань» (прежнее название – «Ухань Залл»), где Ли Те, по неофициальным данным, получил очень пристойную зарплату как для китайского тренера в 1,7 миллиона долларов за сезон, а впоследствии вернул коллектив в китайскую Суперлигу после пятилетнего отсутствия.

В январе 2020 года Ли Те был назначен главным тренером национальной сборной Китая. Произошло это после того, как в отставку с должности подал титулованный итальянский специалист Марчелло Липпи. Впрочем, руководство «Уханя» не желало терять звезду футбола и предложило Ли Те параллельно с работой с «Великой стеной» стать главным исполнительным директором клуба. От такой возможности экс-хавбек «Эвертона» решил не отказываться, тем более, что она была подкреплена более чем солидной финансовой составляющей – за выполнение новых обязанностей в «Ухане» Ли Те получал по 4,3 миллиона долларов ежегодно.

Впрочем, дружелюбные отношения Ли Те и «Уханя» продлились недолго. По информации осведомленных с делами в китайском футболе источников, недовольство деятельностью специалиста появилось после неудачной кампании команды в китайской Суперлиге-2020, когда она лишь чудом сохранила прописку в элитарном дивизионе. Откровенная же враждебность в отношениях между сторонами возникла после того, как Ли отказался пойти на сокращение зарплаты, чтобы облегчить финансовое бремя клуба на фоне пандемии Covid-19.

Тем временем, тренерская репутация Ли Те также начала резко падать, когда он покинул пост наставника сборной Китая (3 декабря 2021 года) из-за публичной критики в его адрес за «неправильное обращение с футболистами во время матчей отборочного турнира на чемпионат мира-2022».

Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Те

В том же 2021 году между Ли Те и «Уханем» обострился зарплатный спор, в результате чего экс-хавбек «Эвертона» обратился в Китайскую футбольную ассоциацию с требованием наказать клуб за невыплату зарплаты своим футболистам и работникам в полном объеме. По данным местных СМИ, в отместку за это тогдашний владелец «Уханя» Ян Чжи, который являлся генеральным директором инвестиционной холдинговой компании Zall Group, отправил властям жалобу на Ли Те, чтобы те инициировали расследование в отношении специалиста за якобы «серьезные нарушения законодательства».

Последнее обстоятельство и привело к тому, что Ли Те сперва был обвинен в организации и участии в договорных матчах, а затем и осужден к пожизненному заключению. Кроме того, в ходе следствия экс-футболист «Эвертона» был вынужден публично признаться в том, что должность главного тренера сборной Китая он получил после того, как дал взятку в размере 420 тысяч долларов. Да и успехи «Уханя», который сумел повыситься в классе под руководством Ли Те, как оказалось, также были «липовыми». По крайней мере, сам специалист в рамках ролика, выложенного в эфире одного из государственных телеканалов Поднебесной, заявил, что принимал активное участие в подтасовке спортивных результатов и организации матчей с фиксированным счетом, что и помогло «Уханю» быть успешным.

На этом, собственно говоря, футбольная история Ли Те, похоже, закончилась окончательно. В Китае крайне жестко относятся к коррупционерам – по крайней мере, тем, которых публично объявили таковыми…

Кто еще оказался под ударом?

Коррупционный скандал вокруг Ли Те буквально потряс китайский футбол. Известно, что под пристальным вниманием компетентных органов оказался матч китайской Суперлиги 2019 года между «Шеньчжэнем» и «Уханем», который завершился ничьей 4:4, что помогло первым спастись от вылета. Тогда под следствием оказалось пять человек из «Шеньчжэня», в том числе вратарь и главный тренер команды. Также неприятности были у руководства клуба «Хэбэй», коучем которого также являлся Ли Те. Функционеров обвиняли в причастности к договорным матчам, однако в дальнейшем в публичной плоскости какая-либо информация по этому делу не появлялась.

Новых высот репрессии против футбольных лиц достигли в начале минувшего года, когда под жернова правосудия угодил Чэнь Сюйюань, который на то время занимал должность президента Китайской футбольной ассоциации. Этот функционер был избран руководителем футбола Поднебесной в 2019 году и неоднократно позировал на фото вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, который является давним поклонником «игры № 1» и известен тем, что ставил крайне амбициозные планы перед функционерами относительно перспектив Китая в футбольных делах.

Падение Чэнь Сюйюаня резко контрастирует с его внешним отвращением к коррупции и всему, что связано с деньгами. Во время своего пребывания во главе Китайской футбольной ассоциации функционер возглавил кампанию по «декоммерциализации», нацеленную на профессиональные футбольные клубы, требуя от них сократить расходы на новичков и запрещая включать упоминания о компаниях-акционерах в названия клубов.

В 2019 году, когда Чэнь Сюйюань был президентом Shanghai International Port Group, владеющей командой китайской Суперлиги «Шанхай Порт» (прежнее название – «Шанхай СИПГ»), он посоветовал игрокам относиться к футболу как к «благородному виду спорта» и не поддаваться влиянию денег.

«Если вы ставите финансовую выгоду выше всего остального, вы не добьетесь большого успеха в своей профессиональной карьере», – сказал Сюйюань.

Всего за несколько недель до своего отстранения от должности президента Чэнь выступил с речью на антикоррупционном совещании, где предупредил чиновников Китайской футбольной ассоциации о недопущении злоупотребления властью в личных интересах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Чэнь Сюйюань

16 октября 2023 года Чэнь Сюйюань официально покинул должность президента Китайской футбольной ассоциации, а на днях вместе с Ли Те был приговорен к тюремному заключению. Что правда, в отличие от экс-коуча сборной Китая, 67-летний экс-функционер «отделался» 15 годами лишения свободы. Он признался в том, что брал взятки, в том числе и от Ли Те за назначение его коучем «Великой стены». Всего следствие установило причастность Чэнь Сюйюаня к получению более чем 11 миллионов долларов незаконных доходов.

Есть ли свет в конце тоннеля?

На самом деле, коррупция уже давно стала обыденным явлением в китайском футболе, где самой распространенной практикой является подкуп арбитров, расхищение менеджерами клубов спонсорских средств, а также получение тренерами денег от игроков за попадание последних в стартовый состав.

Ранее власти Китая уже неоднократно пытались решить эту проблему. В частности, в последний раз до нынешнего момента попытки коренным образом переломать систему были предприняты в 2009 году. Тогда в ходе трехлетней кампании борьбы с коррупцией в футболе за решеткой оказалось более 50 высокопоставленных футбольных деятелей, в частности 10 лет лишения свободы получил тогдашний президент Китайской футбольной ассоциации Нань Юн.

Именно поэтому масштабы нынешних расследований и приговоров во многом схожи с теми, которые уже были. Однако, как полагают эксперты по китайскому футболу, ни к чему существенному это все равно не приведет – в Поднебесной у «спорта № 1» просто ужасная репутация именно из-за масштабной коррупции…

Очевидно, что нынешняя некомпетентность китайского футбола является особенно обидной для Си Цзиньпина, который с детства увлекался этим видом спорта и неоднократно призывал местных футболистов и функционеров к совершенствованию. В 2015 году под патронатом Си Цзиньпина китайское правительство обнародовало амбициозный план строительства 70 тысяч футбольных полей и привлечения к 2020 году 50 миллионов детей и взрослых к игре в футбол, что в отдаленной перспективе должно было привести к тому, что к 2050 году Китай станет «мировой футбольной сверхдержавой».

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После этого китайским школам было приказано включить футбол в свои учебные программы, а профессиональные команды получили огромный приток финансирования от компаний, стремящихся поддержать амбиции Си Цзиньпина. Дорогостоящие новички стали обыденностью для китайской Суперлиги, где клубы поспешно тратить десятки и сотни миллионов на приобретение иностранцев с целью повышения конкуренции.

Однако затем разразилась пандемия Covid-19, приведшая к колоссальному экономическому спаду в китайской промышленности. Большинство иностранных звезд спешно покинули китайскую Суперлигу, а единственным, кто пока еще остается в Поднебесной является экс-хавбек «Челси» Оскар, успевший в свое время выгодно переподписать контракт с «Шанхай Порт».

Национальная сборная Китая также не демонстрирует ни малейших признаков прогресса. На состоявшемся недавно в Катаре Кубке Азии «Великая стена» стала объектом для насмешек со стороны болельщиков, когда не сумела обыграть сборные Таджикистана (0:0) и Ливана (0:0), после чего не пробилась даже в плей-офф турнира из более чем проходной группы.

Нынешние масштабные коррупционные чистки в китайском футболе, возможно, связаны исключительно с желанием политической элиты страны отбелить свою репутацию за эпоху многомиллионных инвестиций в игру. Тем самым Си Цзиньпин и другие топ-чиновники дают понять своему населению, что успехов в футболе Поднебесная не дождалась вовсе не из-за неудачных планов и решений политиков, а из-за мелких воришек и коррупционеров на местах, которые банально растащили все выделенные на улучшение ситуации средства, и теперь получили за свои деяния по заслугам.

Впрочем, если последнее предположение является верным, то это еще раз подтверждает иную догадку о будущем китайского футбола и отсутствии серьезных перспектив к улучшению ситуации в нем. Если решения принимаются только ради сиюминутных политических дивидендов, то ждать глобальных перемен к лучшему никогда не стоит, ведь сколько бы не провели за решеткой Ли Те и Чэнь Сюйюань, а система, взрастившая их и существовавшая задолго до них, все равно осталась и продолжит продуцировать все новых и новых «кандидатов» для последующих антикоррупционных кампаний…