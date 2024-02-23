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23 февраля 2024, 13:58 |
969
0

Экс-футболисту Эвертона присудили пожизненный срок. Что он натворил?

Китаец Ли Те провел за «ирисок» в начале 2000-х 40 матчей

23 февраля 2024, 13:58 |
969
0
Экс-футболисту Эвертона присудили пожизненный срок. Что он натворил?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Те

Бывший футболист «Эвертона» китаец Ли Те получил пожизненный срок за организацию и участие в договорных матчах, а также дачу крупной взятки.

46-летний Ли Те сделал публичное признание, что был замешан в коррупционном скандале, заплатив 3 миллиона юаней (порядка 330 тысяч фунтов стерлингов) за возможность руководить национальной командой Китая.

Как оказалось, это не все «грехи» Ли. В своем телевизионном обращении на государственном телеканале CCTV экс-полузащитник признался, что организовывал и принимал участие в договорных матчах, что позволило повыситься его клубным командам.

Отметим, что Те выступал за «ирисок» в начале 2000-х, проведя за четыре сезона 40 матчей во всех турнирах, без забитых мячей.

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Эвертон тюрьма договорные матчи взятки
Источник Twitter
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