  Полесье проводит товарищеский матч с Левым Берегом
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 11:03
Полесье проводит товарищеский матч с Левым Берегом

Поединок состоится на базе ФК «Полесье» 9 марта в 12:00

ФК Полесье

«Полесье» сыграет контрольный матч с «Левым Берегом». Поединок пройдет 9 марта, на следующий день после поражения житомирского клуба от «Динамо» в матче 19-го тура УПЛ.

После возобновления чемпионата «Полесье» провело три поединка. Подопечные Руслана Ротаня обыграли «Колос» и ЛНЗ, а также проиграли «Динамо». В турнирной таблице «Полесье» идет на третьем месте.

«Левый Берег» готовится ко второй части сезона и проводит товарищеские поединки. Первый официальный матч в 2026 году команда Александра Рябоконя проведет 21 марта на выезде против «Прикарпатья».

Товарищеский матч. 9 марта. 12:00

«Полесье» (Житомир) – «Левый Берег» (Киев)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Полесье»

товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Полесье - Левый Берег Полесье Житомир учебно-тренировочные сборы Левый Берег Киев
