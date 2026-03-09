Полесье проводит товарищеский матч с Левым Берегом
Поединок состоится на базе ФК «Полесье» 9 марта в 12:00
«Полесье» сыграет контрольный матч с «Левым Берегом». Поединок пройдет 9 марта, на следующий день после поражения житомирского клуба от «Динамо» в матче 19-го тура УПЛ.
После возобновления чемпионата «Полесье» провело три поединка. Подопечные Руслана Ротаня обыграли «Колос» и ЛНЗ, а также проиграли «Динамо». В турнирной таблице «Полесье» идет на третьем месте.
«Левый Берег» готовится ко второй части сезона и проводит товарищеские поединки. Первый официальный матч в 2026 году команда Александра Рябоконя проведет 21 марта на выезде против «Прикарпатья».
Товарищеский матч. 9 марта. 12:00
«Полесье» (Житомир) – «Левый Берег» (Киев)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Полесье»
