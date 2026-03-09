Волевая победа. Полесье в спарринге обыграло Левый Берег

«Полесье» провело контрольный матч с «Левым Берегом». Поединок прошел 9 марта, на базе житомирского клуба.

Счет в матче открыл «Левый Берег». Вратарь «Полесья» далеко вышел из ворот и Дмитрий Шастал его перебросил.

«Полесье» отыгралось на 36-й минуте. Владимир Шепелев забил после сольного прохода.

Во втором тайме житомирский клуб забил еще два мяча. Отличились Максим Брагару и Олег Федор.

Товарищеский матч. 9 марта

«Полесье» (Житомир) – «Левый Берег» (Киев) – 3:1

Голы: Шепелев, 36, Брагару, 60, Федор, 61 – Шастал, 23

Состав «Левого Берега»: Жмурко (Механив, 67), Соколов (Котуха, 40), Якимив (Коваленко, 67), Самар, Сидней (Астахов, 75), Банада (Чепурный, 67), Тищенко (Гуничев, 75), Шастал, Воробчак (Гереш, 75), Диего (В. Волошин, 67), Венделл (Галоян, 67).

Видеозапись матча