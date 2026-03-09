Полесье – Левый Берег – 3:1. Новичок забил. Видео голов и обзор матча

«Полесье» провело спарринг с «Левым Берегом». Поединок прошел 9 марта, на базе житомирского клуба и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл «Левый Берег», воспользовавшись ошибкой соперника. Вратарь «Полесья» далеко вышел из ворот и Дмитрий Шастал его перебросил.

«Полесье» отыгралось на 36-й минуте. Владимир Шепелев после сольного прохода пробил в правый нижний угол.

После перерыва житомирский клуб забил еще два мяча. Отличились Максим Брагару и Олег Федор, для которого этот гол стал первым в составе «Полесья».

Товарищеский матч. 9 марта

«Полесье» (Житомир) – «Левый Берег» (Киев) – 3:1

Голы: Шепелев, 36, Брагару, 60, Федор, 61 – Шастал, 23

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча