Полесье – Левый Берег – 3:1. Новичок забил. Видео голов и обзор матча
Первым голом за «Полесье» отметился Олег Федор
«Полесье» провело спарринг с «Левым Берегом». Поединок прошел 9 марта, на базе житомирского клуба и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Счет в матче открыл «Левый Берег», воспользовавшись ошибкой соперника. Вратарь «Полесья» далеко вышел из ворот и Дмитрий Шастал его перебросил.
«Полесье» отыгралось на 36-й минуте. Владимир Шепелев после сольного прохода пробил в правый нижний угол.
После перерыва житомирский клуб забил еще два мяча. Отличились Максим Брагару и Олег Федор, для которого этот гол стал первым в составе «Полесья».
Товарищеский матч. 9 марта
«Полесье» (Житомир) – «Левый Берег» (Киев) – 3:1
Голы: Шепелев, 36, Брагару, 60, Федор, 61 – Шастал, 23
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
