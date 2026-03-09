Клуб Украинской Премьер-лиги находится в катастрофическом положении

Тренер «Полтавы» Игорь Тимченко остался недоволен игрой своих подопечных в поединке 19-го тура Украинской Премьер-лиги с луганской «Зарей» и разгромным поражением (0:4).

Полтавский клуб потерпел пятое поражение подряд в официальных матчах и занимает последнее место в турнирной таблице. Чтобы избежать прямого вылета, необходимо отыграть, как минимум, восемь баллов.

«Настроение плохое – проиграли 0:4, третье поражение подряд (в 2026 году – прим). Для «Зари» игра была довольно лёгкой: они забили уже на первой минуте, затем добавили второй гол. Два мяча – это наши ошибки, которые сами себе привезли.

Поздравляю «Зарю» с победой – мы получили то, что заслужили. Сейчас наш уровень на две головы ниже, чем у соперника.

Желание было, но мы не смогли решить задачи, которые ставил соперник. У «Зари» более высокий уровень – и клуба, и отдельных футболистов.

Мы можем навязывать свою игру, как с «Вересом», но проигрываем из-за ошибок в простых ситуациях. Так же было с «Кудровкой»: игра равна, но проиграли в эпизодах.

Для нас это провальный матч. Будем работать и делать выводы. Конкуренты отрываются в таблице, это давит. Мы допускаем ошибки, которых игроки уровня Премьер-лиги не должны допускать. Если так, то в этой лиге нам делать нечего.

Что ни делай – не понимаю, почему мы так медленно двигаемся вперед. Поэтому и говорю: наш уровень ниже «Зари», мы не смогли это компенсировать другими качествами», – признался Тимченко.

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги