В Динамо прокомментировали поведение игроков и тренерского штаба Полесья

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар прокомментировал эпизод, когда он мог получить красную карточку, в матче 19-го тура Премьер-лиги с житомирским «Полесьям» (2:1), а также оценил поведение соперника после финального свистка:

«Это просто эмоции (о своем возможном удалении и реакции соперника – прим). Конечно, когда близкая игра, то появляются эмоции. Когда мы победили в первом круге 4:1 – они ничего не ходили, никаких эмоций у них не было, не рассказывали.

Сейчас близка игра – они говорят: красная, не красная. Ну, показал бы красную – возможно, мы бы и вдесятером у них выиграли, а возможно, они бы выиграли.

Рефери – такой же человек, как и мы все. Они ошиблись – пропустили два гола, мы ошиблись – пропустили один гол. Рефери тоже может ошибаться. Возможно, там и не было красной карточки, как они рассказывают. Я не видел момента», – подытожил Биловар.

«Динамо» набрало 35 баллов и разместилось на четвертой позиции в турнирной таблице. «Полесье» занимает третье место, имея в своем активе 36 зачетных пунктов.