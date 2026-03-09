ШЕВЧЕНКО: «Чемпионат мира стал бы осуществлением мечты»
Украина не играла на чемпионате мира уже 20 лет
Президент УАФ Андрій Шевченко відповів на запитання про можливість виходу на чемпіонат світу збірних України та Італії.
– Ми вже в березні: окрім дербі Мілану, настав час і плейоф чемпіонату світу. Впевнений в збірній України?
– Ми не кваліфікуємося вже двадцять років, зараз у нас є шанс у плейоф. Чемпіонат світу став би великою можливістю не лише підтримати увагу до нашої країни, а й здійснити мрію.
– Хочеш передати теплі слова свому колишнього товаришу по команді Гаттузо?
– Італія має бути на чемпіонаті світу. За якість та історію. А Ріно – саме та людина. Він сповнений енергії та любові, як ніхто інший, і знаючи його, Ріно іноді доведеться стримувати, бо він захоче віддати все і навіть більше.
