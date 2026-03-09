ШЕВЧЕНКО: «Чемпионат мира стал бы осуществлением мечты»

Президент УАФ Андрій Шевченко відповів на запитання про можливість виходу на чемпіонат світу збірних України та Італії.

– Ми вже в березні: окрім дербі Мілану, настав час і плейоф чемпіонату світу. Впевнений в збірній України?

– Ми не кваліфікуємося вже двадцять років, зараз у нас є шанс у плейоф. Чемпіонат світу став би великою можливістю не лише підтримати увагу до нашої країни, а й здійснити мрію.

– Хочеш передати теплі слова свому колишнього товаришу по команді Гаттузо?

– Італія має бути на чемпіонаті світу. За якість та історію. А Ріно – саме та людина. Він сповнений енергії та любові, як ніхто інший, і знаючи його, Ріно іноді доведеться стримувати, бо він захоче віддати все і навіть більше.

