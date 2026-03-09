СТЕПАНЕНКО: «На мой взгляд, к этому нужно относиться иначе»

Новичок «Колоса» Тарас Степаненко высказался о возможной недооценке «Эпицентра» (0:4) и реакции игроков команды на победы:

«О недооценке говорить сложно. Я только пришел в команду, было мало тренировок. Два дня разбирали «Эпицентр» – их сильные и слабые стороны. Какое психологическое состояние у ребят – сказать сложно, я здесь недолго.

Впрочем, одну вещь я заметил. Так же было и в Турции: если хочешь стать чемпионом, должен выигрывать каждый матч – даже ничья не должна устраивать. После некоторых побед я даже не праздновал – это хорошо, но лишь один шаг к большему.

А в «Колосе» выиграли игру – и ребята начинают праздновать, фотографироваться. На мой взгляд, к этому нужно относиться иначе. Но это лишь мое мнение».