СТЕПАНЕНКО: «На мой взгляд, к этому нужно относиться иначе»
Тарас рассказал о менталитете игроков «Колоса»
Новичок «Колоса» Тарас Степаненко высказался о возможной недооценке «Эпицентра» (0:4) и реакции игроков команды на победы:
«О недооценке говорить сложно. Я только пришел в команду, было мало тренировок. Два дня разбирали «Эпицентр» – их сильные и слабые стороны. Какое психологическое состояние у ребят – сказать сложно, я здесь недолго.
Впрочем, одну вещь я заметил. Так же было и в Турции: если хочешь стать чемпионом, должен выигрывать каждый матч – даже ничья не должна устраивать. После некоторых побед я даже не праздновал – это хорошо, но лишь один шаг к большему.
А в «Колосе» выиграли игру – и ребята начинают праздновать, фотографироваться. На мой взгляд, к этому нужно относиться иначе. Но это лишь мое мнение».
Ранее стало известно, кто уговорил Степаненко перейти в «Колос».
