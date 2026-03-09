СТЕПАНЕНКО: «На мой взгляд, к этому нужно относиться иначе»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 08:08 | Обновлено 09 марта 2026, 08:09
Тарас рассказал о менталитете игроков «Колоса»

ФК Колос. Тарас Степаненко

Новичок «Колоса» Тарас Степаненко высказался о возможной недооценке «Эпицентра» (0:4) и реакции игроков команды на победы:

«О недооценке говорить сложно. Я только пришел в команду, было мало тренировок. Два дня разбирали «Эпицентр» – их сильные и слабые стороны. Какое психологическое состояние у ребят – сказать сложно, я здесь недолго.

Впрочем, одну вещь я заметил. Так же было и в Турции: если хочешь стать чемпионом, должен выигрывать каждый матч – даже ничья не должна устраивать. После некоторых побед я даже не праздновал – это хорошо, но лишь один шаг к большему.

А в «Колосе» выиграли игру – и ребята начинают праздновать, фотографироваться. На мой взгляд, к этому нужно относиться иначе. Но это лишь мое мнение».

Ранее стало известно, кто уговорил Степаненко перейти в «Колос».

Колос Ковалевка Тарас Степаненко Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эпицентр - Колос
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
