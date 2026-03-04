Стало известно, кто уговорил Степаненко перейти в Колос
Тарас неожиданно вернулся в УПЛ
Украинский полузащитник Тарас Степаненко довольно неожиданно вернулся в Украинскую Премьер-лигу, подписав контракт с Колосом.
Как стало известно Sport.ua, инициатором приглашения Тараса в расположение Колоса стал президент клуба Андрей Засуха, но его идею поддержал и главный тренер Руслан Костышин, считающий, что опыт Тараса очень поможет команде.
Именно после разговора с Андреем Засухой опытный полузащитник решил согласиться на переход в Колос, подписав контракт до завершения нынешнего сезона УПЛ.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Колос занимает 7 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 28 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Проверка перед повышением в классе
В финальном матче сыграет Атлетико