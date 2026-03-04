Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, кто уговорил Степаненко перейти в Колос
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 12:19 |
1379
0

Стало известно, кто уговорил Степаненко перейти в Колос

Тарас неожиданно вернулся в УПЛ

Стало известно, кто уговорил Степаненко перейти в Колос
ФК Колос. Тарас Степаненко

Украинский полузащитник Тарас Степаненко довольно неожиданно вернулся в Украинскую Премьер-лигу, подписав контракт с Колосом.

Как стало известно Sport.ua, инициатором приглашения Тараса в расположение Колоса стал президент клуба Андрей Засуха, но его идею поддержал и главный тренер Руслан Костышин, считающий, что опыт Тараса очень поможет команде.

Именно после разговора с Андреем Засухой опытный полузащитник решил согласиться на переход в Колос, подписав контракт до завершения нынешнего сезона УПЛ.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Колос занимает 7 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 28 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

По теме:
В УПЛ оконфузились, назвав лучшего тренера тура. Он пропускал матч
Александр КЕМКИН: «Мы реализовали свои возможности и победили»
Голкипер Ингульца рассказал о выплате премий в клубе
Тарас Степаненко Колос Ковалевка Андрей Засуха Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
