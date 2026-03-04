СТЕПАНЕНКО: «К сожалению, я выпал из обоймы национальной сборной»

Хавбек Тарас Степаненко, новичок Колоса из Ковалевки, ответил на вопрос, сможет ли снова попасть в сборную Украины:

«К сожалению, я выпал из обоймы национальной сборной. У меня были травмы, были проблемы с тренером и так получилось, что я пропустил вызовы.

Никогда не говори никогда, но я понимаю, что сейчас есть другие футболисты, которые постоянно привлекаются, а я последний раз вызывался год-полтора назад.

Есть игроки, которые играют регулярно, есть сформированный скелет команды. Потому не могу сказать, как будет дальше. Сейчас моя главная задача – набрать форму и играть в футбол».