Украина. Премьер лига
СТЕПАНЕНКО: «К сожалению, я выпал из обоймы национальной сборной»

Новичок Колоса ответил на вопрос, сможет ли снова попасть в сборную

СТЕПАНЕНКО: «К сожалению, я выпал из обоймы национальной сборной»
Профутбол. Тарас Степаненко

Хавбек Тарас Степаненко, новичок Колоса из Ковалевки, ответил на вопрос, сможет ли снова попасть в сборную Украины:

«К сожалению, я выпал из обоймы национальной сборной. У меня были травмы, были проблемы с тренером и так получилось, что я пропустил вызовы.

Никогда не говори никогда, но я понимаю, что сейчас есть другие футболисты, которые постоянно привлекаются, а я последний раз вызывался год-полтора назад.

Есть игроки, которые играют регулярно, есть сформированный скелет команды. Потому не могу сказать, как будет дальше. Сейчас моя главная задача – набрать форму и играть в футбол».

По теме:
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Это самые быстрые переговоры в моей жизни»
«Люди без денег и без штанов». Павлов высказался о ситуации в Ворскле
Лучший бомбардир сезона УПЛ сказал, кто может выиграть эту гонку
Тарас Степаненко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка сборная Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
