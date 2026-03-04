Тарас СТЕПАНЕНКО: «Это самые быстрые переговоры в моей жизни»

Украинский хавбек Тарас Степаненко рассказал о своем переходе из турецкого клуба Эюпспор в команду Колос Ковалевка:

– Я с большим воодушевлением вернулся домой. Меня переполняют эмоции. В Украину в последний раз я приезжал с семьей летом, чтобы пожить дома. Возвращаться на родную землю всегда приятно. Пока что у меня только позитивные эмоции.

– Вам вспоминается видео, как Ярмоленко возвращался в Динамо, когда Игорь Суркис сказал: сынок, пора домой. Какие слова сейчас ассоциируются у вас с возвращением? Что вам говорило руководство Колоса?

– Меня очень тепло встретили и поздравили. С руководством я еще не виделся, потому что знаю, что президент уехал к семье. Все произошло очень быстро. 26 февраля я выехал ночью из Испании, приехал сразу в Ковалевку, оттуда – во Львов. Все случилось стремительно. Я еще нахожусь в состоянии как будто в дороге, но уже начал тренироваться, прошел медосмотр. Все очень быстро, я даже не успел полностью прийти в себя.

– Были варианты продолжения карьеры только с Колосом или другие украинские клубы тоже интересовались?

– После того как я получил возможность вести переговоры с клубами, первым был Колос. Буквально через несколько часов они прислали контракт и проявили уважение. Я ответил взаимным уважением, поблагодарил и сразу принял предложение. Моя задача – играть в футбол. Если к тебе относятся с теплом, я с удовольствием принимаю такое решение. В Турции у меня не сложилось, пришлось покинуть клуб и вернуться домой. Я попросил контракт до лета, чтобы просто играть в футбол.

– Расскажите о турецком этапе карьеры. Почему, по вашему мнению, не сложилось?

– Мне очень нравилось в Турции. Хорошая команда, хорошие люди. У меня там остались друзья, они звонили, писали, просили вернуться. Тренеры также хотели, чтобы я остался. Когда я восстановился после травм, играл во всех матчах. Но сложилась ситуация в клубе, которая заставила меня расторгнуть контракт. Это произошло уже в середине февраля, когда чемпионаты начались. До этого времени я ни с кем не вел переговоров, потому что надеялся, что клуб выполнит свои обязательства. До 18 февраля этого не произошло. Мой юрист отправлял письма, ответа не было. Поэтому 18 февраля я расторг контракт. В тот же день Колос предложил сотрудничество. Это были самые быстрые переговоры в моей жизни.

– Причина была в финансовых проблемах?

– Да, была большая задолженность. Я полностью выполнял контракт. Мне пришлось сделать операцию, и я ждал, что клуб найдет решение. Но ответа на письма не было, поэтому я был вынужден расторгнуть соглашение.

– Будете ли подавать в суд, чтобы вернуть средства?

– Это вопрос к юристу. Есть определенная процедура. Я не хочу это комментировать. Могу лишь сказать, что 18 февраля расторг контракт со своей стороны.

– Как вы оцениваете уровень украинского и турецкого чемпионатов?

– Нужно понимать, что в Украине идет война. Люди, которые поддерживают футбол, заслуживают уважения. Атмосфера на матчах хорошая, уровень постепенно растет, другие команды подтягиваются. Но на данный момент чемпионат Турции имеет более высокий средний уровень. Особенно такие клубы, как Галатасарай, которые могут приглашать иностранцев и платить высокие зарплаты. Да, бывают проблемы с выплатами, но в итоге их решают. Поэтому на данный момент турецкий чемпионат сильнее.

– Какую главную миссию вы ставите перед собой после возвращения? Готовы ли физически?

– После операции я сразу начал тренироваться, она была малоинвазивной. Уже на следующий день работал в зале. Две недели назад начал бегать. После договоренности с Колосом мне выделили тренера по физической подготовке. Я уже провел несколько тренировок в общей группе. Понемногу набираю кондиции. Есть крепатура, но это приятная боль, которая свидетельствует, что я возвращаюсь в футбол.

– Говорят, вы готовы жить на базе, чтобы быстрее восстановиться. Это правда?

– Я даже не вникал в контрактные детали, этим занимался мой агент. У меня были два условия: отдельная комната и хороший тренажерный зал. У Колоса отличные условия. Я буду жить на базе, когда нужно, иногда буду ездить к родителям в Киев. Хочу полностью сфокусироваться на футболе. Летом будет 20 лет моей профессиональной карьеры, и я хочу завершить ее достойно.

– Какие задачи ставите перед собой в Колосе?

– Я не из тех, кто приезжает просто доигрывать. На мне двойная ответственность как на опытном игроке. Мне нужно работать даже больше других, учитывая возраст. Я максималист и хочу помочь команде достичь максимальных целей.

– Есть ли желание вернуться в сборную Украины?

– Я выпал из обоймы из-за травм и определенных обстоятельств. Никогда не говори никогда, но сейчас есть сформированный костяк сборной. Я просто хочу набрать форму и играть в футбол.

– Рассматриваете ли тренерскую или агентскую карьеру после завершения выступлений?

– Пока не хочу об этом говорить. Я пообещал жене, что буду играть до лета. Дальше жизнь покажет. Сейчас я футболист Колоса и сосредоточен только на этом.

– Как оцениваете нынешний уровень УПЛ?

– Мне нравится, что команды стараются играть в футбол. Тренеры требуют игры с мячом. Уровень постепенно растет. После начала войны был спад, но это шанс для молодых игроков. Если наступит мир, уровень только будет расти. Я уверен, что все будет хорошо.