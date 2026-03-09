МЛС. Синчук наблюдал за первой победой Монреаля, Торонто обыграл Цинциннати

В ночь с 8 на 9 марта в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялись два матча.

«Монреаль» в выездной игре с «Нью-Йорк Ред Буллз» забил быстрый гол – на 8-й минуте Овусу реализовал пенальти. Перед перерывом Кармона удвоил преимущество канадцев, а во втором тайме он же оформил дубль и установил окончательный результат.

Украинский вингер «Монреаля» Геннадий Синчук впервые в сезоне не вышел на поле, проведя весь матч на скамейке запасных. Другой украинец – Иван Лосенко – остался вне заявки.

В другом матче игрового дня «Торонто» благодаря голу Шаллоя в концовке встречи вырвал победу у «Цинциннати».

МЛС. Регулярный чемпионат. 3-й тур, 9 марта

Нью-Йорк Ред Буллз – Монреаль – 0:3

Голы: Овусу, 8 (пен), Кармона, 44, 68

Цинциннати – Торонто – 0:1

Гол: Шаллой, 85.