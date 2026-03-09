Будковский стал лидером гонки бомбардиров и рассказал о своих амбициях

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 04:18 | Обновлено 09 марта 2026, 04:19
Форвард луганского клуба рассказал о своей форме и планах в гонке бомбардиров

ФК Заря Луганск. Филипп Будковский

Филипп Будковский в матче 18-го тура УПЛ «Заря» – «Полтава» (4:0) отметился забитым мячом. После игры нападающий рассказал какие планы имеет в бомбардирской гонке.

– Мы понимали, что ФК «Полтава» – команда, которая борется за каждый участок поля и за каждый мяч. Хорошо, что нам удалось забить быстрый гол, после чего мы смогли уверенно действовать и контролировать ход встречи.

– Сегодняшний мяч стал для тебя восьмым, и теперь ты вместе с Гайдучиком возглавляешь список бомбардиров. Насколько это приятно?

– Конечно, это приятные ощущения. Нападающий должен забивать – это его работа. Сегодня мне удалось отличиться, но хочется двигаться дальше и забивать в каждом матче. Буду работать, потому что многое зависит от меня.

– Ты забил, но отреагировал довольно сдержанно. Почему?

– Потому что я не был полностью доволен своей игрой.

– Что именно тебя не устраивало?

– В первом тайме не все получалось так, как я хотел, поэтому есть над чем работать.

– Андрушич оформил хет-трик. Как вы отметили это в раздевалке?

– Конечно, поздравили его, но довольно спокойно. Завтра сделаем ему коридор в честь хет-трика.

– Он забрал мяч себе?

– Да, забрал – заслужил!

– Какие у тебя планы в бомбардирской гонке?

– Все зависит от моих голов: если буду продолжать забивать, то останусь в гонке, иначе меня обойдут другие.

Этот гол позволил Филиппу Будковскому догнать лидера бомбардирской гонки чемпионата – Николая Гайдучика. Теперь у обоих нападающих по 8 забитых мячей.

Филипп Будковский Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полтава Заря - Полтава Николай Гайдучик
Михаил Олексиенко Источник: Украинский футбол
