Испания
09 марта 2026, 03:17
100 миллионов на кону: Реал и Арсенал начали борьбу за звезду АПЛ

Мадридский клуб заинтересовался лидером Ньюкасла Сандро Тонали

09 марта 2026, 03:17
100 миллионов на кону: Реал и Арсенал начали борьбу за звезду АПЛ
Мадридский «Реал» включился в борьбу за подписание Сандро Тонали, составив конкуренцию лондонскому «Арсеналу». По сведениям издания The Sun, испанский гранд намерен побороться за 25-летнего хавбека «Ньюкасла» в предстоящее трансферное окно.

Как утверждает источник, представители мадридского клуба посетили матч «сорок» против «Манчестер Сити» на «Сент-Джеймс Парк» (7 марта). Официально их визит был связан с подготовкой к противостоянию в Лиге чемпионов УЕФА с «горожанами», однако внимание скаутов к Тонали спровоцировало волну слухов на футбольном рынке. Ранее в прессе активно обсуждался интерес к итальянцу со стороны «канониров».

В стане «Ньюкасла» футболист считается незаменимым звеном, поэтому клуб не готов расстаться с ним на выгодных для покупателя условиях. Руководство установило ценник на игрока в размере 100 млн евро. Несмотря на желание избежать долгой трансферной драмы, руководство клуба понимает: удержать полузащитника будет непросто, если команда не гарантирует себе место в еврокубках на следующий сезон.

Сандро Тонали Ньюкасл Реал Мадрид Арсенал Лондон трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: The Sun
