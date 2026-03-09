Игорь КОСТЮК: «В его игре пока много недостатков»

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал игру нападающего Матвея Пономаренко, который отличился дублем в ворота «Полесья» (2:1) в поединке УПЛ:

– Наверное, вы надеялись, что Матвей Пономаренко «выстрелит» во второй части сезона, но ожидали ли вы от него такой результативности?

– Только что на флеш-интервью я говорил, что все удивляются этому. А мы не удивляемся, ведь хорошо знаем Матвея, его сильные стороны. Перейдя из команды U-19 в основной состав, он продолжает забивать в каждой игре, держать нужный уровень, создавать моменты. Но не нужно каких-то особых комплиментов, потому что ему еще есть над чем работать. В его игре пока много недостатков. Впрочем, для форварда главное – забивать голы.