Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Динамо вышло вперед! Как Пономаренко оформил дубль в игре с Полесьем
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 19:36 | Обновлено 08 марта 2026, 19:37
Украинский нападающий вновь поразил ворота подопечных Руслана Ротаня

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Бомбардир «Динамо» Матвей Пономаренко отличился дублем в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги с «Полесьем».

Команды встретились в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 60-й минуте встречи Матвею Пономаренко удалось точно пробить в дальний угол ворот житомирской команды, тем самым оформив дубль. Счет на табло – 2:1.

Фран ФЕРНАНДЕС: «Ему нужно сохранять больше спокойствия»
Литва – Украина – 25:26. Удержали победу. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как Пономаренко поразил ворота Полесья в матче УПЛ
Mastre
Рідкисний виродок,  що вдарив воротаря у воротарському. 
COBA
Телеграм йде за расейським карабльом
