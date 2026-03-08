ВИДЕО. Динамо вышло вперед! Как Пономаренко оформил дубль в игре с Полесьем
Украинский нападающий вновь поразил ворота подопечных Руслана Ротаня
Бомбардир «Динамо» Матвей Пономаренко отличился дублем в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги с «Полесьем».
Команды встретились в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
На 60-й минуте встречи Матвею Пономаренко удалось точно пробить в дальний угол ворот житомирской команды, тем самым оформив дубль. Счет на табло – 2:1.
