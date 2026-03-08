Возвращение Судакова. Состав Бенфики на важный матч против Порту

8 марта состоится битва двух футбольных градов Португалии в 25-м туре национального первенства: «Бенфика» против «Порту».

Принимать центральный матч тура будет «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский вратарь Анатолий Трубин, который недавно стал частью клубного музея «орлов».

После травмы вернулся и Георгий Судаков. Полузащитник начнет игру со скамейки запасных.

Начнется поединок в 20:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Порту» пока первый (65 очков), «Бенфика» – третья (58 баллов).

Стартовые составы команд на матч «Бенфика» – «Порту»