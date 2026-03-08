Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
08 марта 2026, 19:13
Возвращение Судакова. Состав Бенфики на важный матч против Порту

Георгий попал в заявку после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

8 марта состоится битва двух футбольных градов Португалии в 25-м туре национального первенства: «Бенфика» против «Порту».

Принимать центральный матч тура будет «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский вратарь Анатолий Трубин, который недавно стал частью клубного музея «орлов».

После травмы вернулся и Георгий Судаков. Полузащитник начнет игру со скамейки запасных.

Начнется поединок в 20:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Порту» пока первый (65 очков), «Бенфика» – третья (58 баллов).

Стартовые составы команд на матч «Бенфика» – «Порту»


Бенфика – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
ВИДЕО. Бенфика, не проспи. Спортинг потерял баллы в борьбе за золото
ВИДЕО. «Таких глупостей не будет». Моуриньо удивил заявлением о Трубине
Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин Порту Георгий Судаков Бенфика - Порту стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
