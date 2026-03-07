Вошел в историю. В Бенфике приняли решение по Трубину
Перчатки украинца, в которых он играл в матче с «Реалом», попали в клубный музей
Перчатки украинского голкипера «Бенфики» Анатолий Трубина, в которых он играл в матче с «Реалом», переданы в клубный музей «орлов». Об этом сообщает пресс-служба клубного музея лиссабонцев.
В поединке 8-го тура основного раунда текущего сезона Лиги чемпионов «Бенфика» одолела «сливочных» со счетом 4:2, а Трубин отличился точным ударом в компенсированное ко второму тайму время.
Это позволило подопечным Жозе Моуриньо выйти в плей-офф турнира, где они вновь наткнулись на «Реал» и потерпели поражение с общим счетом 3:1.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» нацелилась на молодого таланта «Бенфики».
🧤 Momentos únicos. A história do @SLBenfica faz-se todos os dias! 🔴⚪— Museu Benfica - Cosme Damião (@museubenfica) March 5, 2026
Luvas de Anatoliy Trubin
28 janeiro 2026
Estádio da Luz pic.twitter.com/KxrdeZPw3Q
