Вошел в историю. В Бенфике приняли решение по Трубину

Перчатки украинского голкипера «Бенфики» Анатолий Трубина, в которых он играл в матче с «Реалом», переданы в клубный музей «орлов». Об этом сообщает пресс-служба клубного музея лиссабонцев.

В поединке 8-го тура основного раунда текущего сезона Лиги чемпионов «Бенфика» одолела «сливочных» со счетом 4:2, а Трубин отличился точным ударом в компенсированное ко второму тайму время.

Это позволило подопечным Жозе Моуриньо выйти в плей-офф турнира, где они вновь наткнулись на «Реал» и потерпели поражение с общим счетом 3:1.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» нацелилась на молодого таланта «Бенфики».