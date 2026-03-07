Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вошел в историю. В Бенфике приняли решение по Трубину
Португалия
07 марта 2026, 14:18 | Обновлено 07 марта 2026, 14:22
Вошел в историю. В Бенфике приняли решение по Трубину

Перчатки украинца, в которых он играл в матче с «Реалом», попали в клубный музей

Вошел в историю. В Бенфике приняли решение по Трубину
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Перчатки украинского голкипера «Бенфики» Анатолий Трубина, в которых он играл в матче с «Реалом», переданы в клубный музей «орлов». Об этом сообщает пресс-служба клубного музея лиссабонцев.

В поединке 8-го тура основного раунда текущего сезона Лиги чемпионов «Бенфика» одолела «сливочных» со счетом 4:2, а Трубин отличился точным ударом в компенсированное ко второму тайму время.

Это позволило подопечным Жозе Моуриньо выйти в плей-офф турнира, где они вновь наткнулись на «Реал» и потерпели поражение с общим счетом 3:1.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» нацелилась на молодого таланта «Бенфики».

Бенфика Анатолий Трубин Реал Мадрид Лига чемпионов
