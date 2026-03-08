8 марта на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 27-го тура Примеры Испании, в котором Севилья встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Севилья

Команда очень быстро теряла позиции в последнее время. Тут еще хватает тех, кто принимал участие в очередном завоевании трофея в Лиге Европы. Но в прошлом сезоне от вылета в Сегунду отделила просто одна осечка: получилось собрать на очко больше, чем Леганес, обидно вернувшийся во второй дивизион.

Чтобы не усугубить ситуацию, в клубе ожидаемо летом нашли нового тренера. Им стал Алмейда, который, кстати, сейчас забанен из-за споров с судьей. Но что примечательно: и так прибавившие к весне футболисты без присутствия на футбольной арене во время матчей Матиаса сумели обыграть на выезде Хетафе, а потом на поле Бетиса в дерби, пропустив первыми дважды, успели сровнять счет. Так что уже создан неплохой зазор от зоны вылета, хотя, конечно, расслабляться очень рано еще.

Райо Вальекано

Клуб в целом считался максимум крепким середняком. Но в прошлом сезоне он не просто прибавил - получилось, пусть и не без везения, финишировать на восьмой позиции. Таким образом, было добыто пропуск в Лигу конференций. Там испанцы начинали еще с летней квалификации. А на следующей неделе там будет начало плей-офф - выйдя напрямую в 1/8 финала, ждут дуэли с Самсунспором.

При этом, как часто бывает, подъем в еврокубки аукается на внутренней арене. И тем важнее то, что, приблизившись к опасной зоне, в феврале заметно прибавили. Команда из столицы разгромила после четырех поражений Атлетико, после чего разделила очки с Бетисом и Атлетиком. Ну, а на этой неделе наконец-то провели перенесенную из-за проблем со стадионом встречу с Овьедо. И там тоже выдали крайне уверенные 3:0.

Статистика личных встреч

В целом, у Севильи получается в очных поединках больше. И даже в последние, непростые для себя, годы, она выиграла трижды в четырех крайних матчах при одной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и небольшое, хозяевам. Безопасно ставить на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,70 по линии БК betking).