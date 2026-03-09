Валенсия одолела Алавес в Ла Лиге: пять голов, два удаления и два пенальти

В воскресенье, 8 марта, состоялись четыре матча чемпионата Испании – один из самых интересных поединков состоялся в Валенсии, где местная команда одолела «Алавес» со счетом 3:2.

«Летучие мыши» сначала сравняли счет на 90-й минуте, а на 90+9 забили победный гол, реализовав удар с 11-метровой отметки. Гости заканчивали игру с двумя удалениями.

«Вильярреал» одолел «Эльче» на домашней арене и продолжает бороться с мадридским «Атлетико» за третье место в турнирной таблице.

«Хетафе» после сенсационной победы над «Реалом» в предыдущем туре (1:0), остановил и «Бетис», который считался фаворитом противостояния.

Испанская Ла Лига, 27-й тур. 8 марта

Вильярреал – Эльче – 2:1

Голы: Бьюкенен, 31, Моуриньо, 41 – Андре Силва, 83

Хетафе – Бетис – 2:0

Голы: Кико Фемения, 28, Сатриано, 45+1

Севилья – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Адамс, 13 – Пача, 50

Валенсия – Алавес – 3:2

Голы: Герра, 47, Джемерт, 90, Дро, 90+9 (пен) – Бойе, 3 (пен), 71

Удаление: Гевара, 90+8, Пачеко, 90+10 (оба – Алавес)