Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 16:11
0

Карпаты – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 марта проходит матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги

Карпаты – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Карпаты

8 марта в 15:30 стартовал поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Карпаты» и «Кудровка».

Местом проведения матча стал стадион «Украина» во Львове.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур, 8 марта

«Карпаты» – «Кудровка» – 1:0 (обновляется)

Гол: Костенко, 6

ГОЛ! 1:0, Костенко, 6 мин.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Кудровка Карпаты - Кудровка видео голов и обзор Бабукарр Фаал Ян Костенко
