Карпаты – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
8 марта проходит матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги
8 марта в 15:30 стартовал поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Карпаты» и «Кудровка».
Местом проведения матча стал стадион «Украина» во Львове.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур, 8 марта
«Карпаты» – «Кудровка» – 1:0 (обновляется)
Гол: Костенко, 6
ГОЛ! 1:0, Костенко, 6 мин.
