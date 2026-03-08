Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Театр одного актера. Анджушич оформил хет-трик в ворота Полтавы
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 14:41 | Обновлено 08 марта 2026, 15:40
368
0

Боснийский легионер «Зари» не заметил защиту соперника

ФК Заря. Неманья Анджушич

8 марта в рамках 19-го тура УПЛ в 13:00 в Киеве на «Оболонь Арене» стартовал матч между «Зарей» и «Полтавой».

По состоянию на 79-ю минуту счет в матче 4:0, а тремя голами в составе хозяев отметился Неманья Анджушич.

Уже на 2-й минуте боснийский легионер «Зари» отличился точным ударом с-за пределов штрафной. Прошло 11 минут после этого, и Андушич замкнул прострел Слесара. А в начале второго тайма Неманья подобрал мяч в штрафной, обыграл Кононова и с близкого расстояния пробил мимо вратаря.

Таким образом, 29-летний боснийский полузащитник довел счет своих голов в УПЛ до шести и ворвался в топ-10 бомбардирской гонки чемпионата Украины.

Видео голов:

По теме:
ФОТО. Экс-коуч Карпат появился на матче львовян. Рядом – известный вратарь
Заря передала слова благодарности клубу УПЛ после разгромной победы
Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»
Заря Луганск Неманья Анджушич чемпионат Украины по футболу Полтава Украинская Премьер-лига хет-трик
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
