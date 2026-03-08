ВИДЕО. Театр одного актера. Анджушич оформил хет-трик в ворота Полтавы
Боснийский легионер «Зари» не заметил защиту соперника
8 марта в рамках 19-го тура УПЛ в 13:00 в Киеве на «Оболонь Арене» стартовал матч между «Зарей» и «Полтавой».
По состоянию на 79-ю минуту счет в матче 4:0, а тремя голами в составе хозяев отметился Неманья Анджушич.
Уже на 2-й минуте боснийский легионер «Зари» отличился точным ударом с-за пределов штрафной. Прошло 11 минут после этого, и Андушич замкнул прострел Слесара. А в начале второго тайма Неманья подобрал мяч в штрафной, обыграл Кононова и с близкого расстояния пробил мимо вратаря.
Таким образом, 29-летний боснийский полузащитник довел счет своих голов в УПЛ до шести и ворвался в топ-10 бомбардирской гонки чемпионата Украины.
Видео голов:
