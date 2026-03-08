ВИДЕО. И без Роналду справились. Аль-Наср остался лидером чемпионата
Криштиану пропустил матч своей команды из-за травмы
7 марта прошли заключительные четыре поединка 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Криштиану Роналу пропустил матч «Аль-Наср» из-за травмы, но это не помешало команде набрать три пункта.
«Аль-Наср» благодаря позднему голу на выезде обыграл «Неом СК» (1:0) и остался лидером чемпионата.
Чемпионат Саудовской Аравии. 25-й тур, 7 марта
«Аль-Наср» – «Неом СК» – 1:0
Гол: Симакан, 90+5
«Аль-Иттифак» – «Аль-Шабаб» – 1:1
Голы: Аль-Гханнам, 51 – Карраско, 57 (пен.)
«Аль-Ахдуд» – «Аль-Фейха» – 0:5
Голы: Дахал, 11, Альфа Семеду, 55, Сакала, 61, Ремесеиро, 67, Ганвула, 90+1
«Аль-Холуд» – «Аль-Кадисия» – 1:4
Голы: Энрике, 4 – Киньонес, 2, 27, Ретеги, 21, 74
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|25
|21
|1
|3
|66 - 19
|14.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|64
|2
|Аль-Ахли Джидда
|25
|19
|5
|1
|49 - 16
|13.03.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда
|62
|3
|Аль-Хиляль
|25
|18
|7
|0
|66 - 23
|14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак
|61
|4
|Аль-Кадaсиа
|25
|17
|6
|2
|59 - 23
|13.03.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахли Джидда07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом
|57
|5
|Аль-Таавун
|25
|13
|5
|7
|45 - 31
|12.03.26 21:00 Неом - Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун
|44
|6
|Аль-Иттихад
|25
|12
|6
|7
|40 - 31
|13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха
|42
|7
|Аль-Иттифак
|25
|11
|6
|8
|36 - 43
|13.03.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак
|39
|8
|Неом
|25
|9
|5
|11
|29 - 34
|12.03.26 21:00 Неом - Аль-Таавун07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом
|32
|9
|Аль-Халидж
|25
|8
|6
|11
|44 - 39
|14.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж
|30
|10
|Аль-Фейха
|25
|8
|6
|11
|33 - 41
|13.03.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха
|30
|11
|Аль-Фатех
|25
|7
|7
|11
|34 - 46
|14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|28
|12
|Аль-Хазм
|25
|7
|7
|11
|27 - 46
|12.03.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд
|28
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|25
|6
|8
|11
|31 - 39
|14.03.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда
|26
|14
|Аль-Холуд
|25
|8
|1
|16
|33 - 46
|12.03.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд
|25
|15
|Дамак
|25
|3
|10
|12
|21 - 41
|12.03.26 21:00 Аль-Наджма - Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун
|19
|16
|Аль-Рияд
|25
|3
|7
|15
|22 - 48
|13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж
|16
|17
|Аль-Ахдуд
|25
|3
|4
|18
|22 - 55
|14.03.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд
|13
|18
|Аль-Наджма
|25
|1
|5
|19
|22 - 58
|12.03.26 21:00 Аль-Наджма - Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд
|8
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер оценил выступления Алексея Гуцуляка за главную команду страны
Команда Скрипника была безжалостной по отношению к аутсайдеру УПЛ