Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. И без Роналду справились. Аль-Наср остался лидером чемпионата
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
07.03.2026 21:00 – FT 1 : 0
Неом
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
08 марта 2026, 17:37 | Обновлено 08 марта 2026, 17:43
186
0

ВИДЕО. И без Роналду справились. Аль-Наср остался лидером чемпионата

Криштиану пропустил матч своей команды из-за травмы

08 марта 2026, 17:37 | Обновлено 08 марта 2026, 17:43
186
0
ВИДЕО. И без Роналду справились. Аль-Наср остался лидером чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта прошли заключительные четыре поединка 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналу пропустил матч «Аль-Наср» из-за травмы, но это не помешало команде набрать три пункта.

«Аль-Наср» благодаря позднему голу на выезде обыграл «Неом СК» (1:0) и остался лидером чемпионата.

Чемпионат Саудовской Аравии. 25-й тур, 7 марта

«Аль-Наср» – «Неом СК» – 1:0

Гол: Симакан, 90+5

«Аль-Иттифак» – «Аль-Шабаб» – 1:1

Голы: Аль-Гханнам, 51 – Карраско, 57 (пен.)

«Аль-Ахдуд» – «Аль-Фейха» – 0:5

Голы: Дахал, 11, Альфа Семеду, 55, Сакала, 61, Ремесеиро, 67, Ганвула, 90+1

«Аль-Холуд» – «Аль-Кадисия» – 1:4

Голы: Энрике, 4 – Киньонес, 2, 27, Ретеги, 21, 74

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 25 21 1 3 66 - 19 14.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 64
2 Аль-Ахли Джидда 25 19 5 1 49 - 16 13.03.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда 62
3 Аль-Хиляль 25 18 7 0 66 - 23 14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак 61
4 Аль-Кадaсиа 25 17 6 2 59 - 23 13.03.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахли Джидда07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом 57
5 Аль-Таавун 25 13 5 7 45 - 31 12.03.26 21:00 Неом - Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун 44
6 Аль-Иттихад 25 12 6 7 40 - 31 13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха 42
7 Аль-Иттифак 25 11 6 8 36 - 43 13.03.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак 39
8 Неом 25 9 5 11 29 - 34 12.03.26 21:00 Неом - Аль-Таавун07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом 32
9 Аль-Халидж 25 8 6 11 44 - 39 14.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж 30
10 Аль-Фейха 25 8 6 11 33 - 41 13.03.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха 30
11 Аль-Фатех 25 7 7 11 34 - 46 14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 28
12 Аль-Хазм 25 7 7 11 27 - 46 12.03.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд 28
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 25 6 8 11 31 - 39 14.03.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда 26
14 Аль-Холуд 25 8 1 16 33 - 46 12.03.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд 25
15 Дамак 25 3 10 12 21 - 41 12.03.26 21:00 Аль-Наджма - Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун 19
16 Аль-Рияд 25 3 7 15 22 - 48 13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж 16
17 Аль-Ахдуд 25 3 4 18 22 - 55 14.03.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд 13
18 Аль-Наджма 25 1 5 19 22 - 58 12.03.26 21:00 Аль-Наджма - Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд 8
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Симакан (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
По теме:
Карпаты – Кудровка – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор матча
С дублем легионера. Колос – Черноморец – 2:0. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Динамовская школа: сын Гусева ассистировал, Кудровка сравняла
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду видео голов и обзор Аль-Ахдуд Аль-Фейха Аль-Холуд Аль-Кадисия Аль-Иттифак Мохамед Симакан Матео Ретеги Неом СК
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Футбол | 08 марта 2026, 09:48 6
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»

Известный тренер оценил выступления Алексея Гуцуляка за главную команду страны

Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Футбол | 08 марта 2026, 14:56 12
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари

Команда Скрипника была безжалостной по отношению к аутсайдеру УПЛ

Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Теннис | 08.03.2026, 09:20
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Футбол | 07.03.2026, 18:59
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Обнародованы составы на матч УПЛ Полесье – Динамо
Футбол | 08.03.2026, 17:00
Обнародованы составы на матч УПЛ Полесье – Динамо
Обнародованы составы на матч УПЛ Полесье – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 13
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
07.03.2026, 05:02 1
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем