  Заря – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 13:23 | Обновлено 08 марта 2026, 13:24
Заря – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ

Заря – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Заря

В воскресенье, 8 марта, в 13:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Заря» примет «Полтаву» в Киеве на стадионе «Оболонь Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Уже на второй минуте матча счет открыл Анджушич, получивший мяч перед штрафной площадкой и нанесший удар в «девятку» ворот соперника.

На 13-й минуте боснийский легионер хозяев оформил дубль, замкнув прострел с левого фланга от Слесара.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур, 8 марта

Заря – Полтава – 2:0 (обновляется)

Гол: Анджушич, 2, 13

Видео голов:

Заря Луганск Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря - Полтава видео голов и обзор Неманья Анджушич
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
