Заря – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ
В воскресенье, 8 марта, в 13:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Заря» примет «Полтаву» в Киеве на стадионе «Оболонь Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
Уже на второй минуте матча счет открыл Анджушич, получивший мяч перед штрафной площадкой и нанесший удар в «девятку» ворот соперника.
На 13-й минуте боснийский легионер хозяев оформил дубль, замкнув прострел с левого фланга от Слесара.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур, 8 марта
Заря – Полтава – 2:0 (обновляется)
Гол: Анджушич, 2, 13
Видео голов:
