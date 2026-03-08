Заря – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 8 марта, в 13:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Заря» примет «Полтаву» в Киеве на стадионе «Оболонь Арена».

Уже на второй минуте матча счет открыл Анджушич, получивший мяч перед штрафной площадкой и нанесший удар в «девятку» ворот соперника.

На 13-й минуте боснийский легионер хозяев оформил дубль, замкнув прострел с левого фланга от Слесара.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур, 8 марта

Заря – Полтава – 2:0 (обновляется)

Гол: Анджушич, 2, 13

Видео голов: