Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Милан или Интер: кто имеет более успешную историю?
Италия
08 марта 2026, 11:36
Милан или Интер: кто имеет более успешную историю?

Сравним команды из Милана по разным достижениям в истории перед сегодняшним дерби

Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в матче 28-го тура итальянской Серии А состоится очередное миланское дерби.

В этой связи вспомним исторические достижения Милана и Интера.

Количество титулов Серии А

  • 20 – Интер
  • 19 – Милан

Победы в Кубке Италии

  • 9 – Интер
  • 5 – Милан

Победы в Суперкубке Италии

  • 8 – Интер
  • 8 – Милан

Победы в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов

  • 7 – Милан
  • 3 – Интер

Победы в Суперкубке УЕФА

  • 5 – Милан
  • 0 – Интер

Голы, забитые в Derby della Madonnina в Серии А

  • 260 – Интер
  • 235 – Милан

Количество побед в Derby della Madonnina в Серии А

  • 70 – Интер
  • 56 – Милан

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко является лучшим бомбардиром миланского дерби во всех турнирах.

По теме:
Дженоа – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шевченко является лучшим бомбардиром в истории Derby della Madonnina
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это место всегда будет особенным для меня»
