Италия
130
0
Милан или Интер: кто имеет более успешную историю?
Сравним команды из Милана по разным достижениям в истории перед сегодняшним дерби
Сегодня в матче 28-го тура итальянской Серии А состоится очередное миланское дерби.
В этой связи вспомним исторические достижения Милана и Интера.
Количество титулов Серии А
- 20 – Интер
- 19 – Милан
Победы в Кубке Италии
- 9 – Интер
- 5 – Милан
Победы в Суперкубке Италии
- 8 – Интер
- 8 – Милан
Победы в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов
- 7 – Милан
- 3 – Интер
Победы в Суперкубке УЕФА
- 5 – Милан
- 0 – Интер
Голы, забитые в Derby della Madonnina в Серии А
- 260 – Интер
- 235 – Милан
Количество побед в Derby della Madonnina в Серии А
- 70 – Интер
- 56 – Милан
Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко является лучшим бомбардиром миланского дерби во всех турнирах.
