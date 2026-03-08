Милан или Интер: кто имеет более успешную историю?

Сегодня в матче 28-го тура итальянской Серии А состоится очередное миланское дерби.

В этой связи вспомним исторические достижения Милана и Интера.

Количество титулов Серии А

20 – Интер

19 – Милан

Победы в Кубке Италии

9 – Интер

5 – Милан

Победы в Суперкубке Италии

8 – Интер

8 – Милан

Победы в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов

7 – Милан

3 – Интер

Победы в Суперкубке УЕФА

5 – Милан

0 – Интер

Голы, забитые в Derby della Madonnina в Серии А

260 – Интер

235 – Милан

Количество побед в Derby della Madonnina в Серии А

70 – Интер

56 – Милан

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко является лучшим бомбардиром миланского дерби во всех турнирах.