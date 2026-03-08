Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шевченко является лучшим бомбардиром в истории Derby della Madonnina
Италия
08 марта 2026, 10:51 | Обновлено 08 марта 2026, 12:08
307
0

Шевченко является лучшим бомбардиром в истории Derby della Madonnina

Украинец забил в миланском дерби на один гол больше легендарного Джузеппе Меаццы

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинский экс-нападающий Андрей Шевченко является лучшим бомбардиром в истории противостояний Милана и Интера во всех турнирах.

В активе украинца 14 забитых мячей у Derby della Madonnina в составе Милана.

Шевченко на один гол опережает Джузеппе Меаццу (13), который за свою карьеру успел поиграть и забить как за Интер (12), так и Милан (1).

Третье место в данном бомбардирском рейтинге делят Гуннар Нордаль и Иштван Ньерш (по 11).

Замыкает пятерку лучших голеадоров миланского дерби Златан Ибрагимович (10).

Напомним, что сегодня в матче 28-го тура итальянской Серии А состоится очередное противостояние Милана и Интера.

Лучшие бомбардиры Derby della Madonnina во всех турнирах

  • 14 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 13 – Джузеппе Меаццо (Интер, Милан)
  • 11 – Гуннар Нордаль (Милан)
  • 11 – Иштван Ньерш (Интер)
  • 10 – Златан Ибрагимович (Швеция)
чемпионат Италии по футболу Серия A Милан - Интер Милан Интер Милан Андрей Шевченко
Сергей Турчак Источник: Instagram
