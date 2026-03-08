Шевченко является лучшим бомбардиром в истории Derby della Madonnina

Украинский экс-нападающий Андрей Шевченко является лучшим бомбардиром в истории противостояний Милана и Интера во всех турнирах.

В активе украинца 14 забитых мячей у Derby della Madonnina в составе Милана.

Шевченко на один гол опережает Джузеппе Меаццу (13), который за свою карьеру успел поиграть и забить как за Интер (12), так и Милан (1).

Третье место в данном бомбардирском рейтинге делят Гуннар Нордаль и Иштван Ньерш (по 11).

Замыкает пятерку лучших голеадоров миланского дерби Златан Ибрагимович (10).

Напомним, что сегодня в матче 28-го тура итальянской Серии А состоится очередное противостояние Милана и Интера.

Лучшие бомбардиры Derby della Madonnina во всех турнирах