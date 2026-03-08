Шевченко является лучшим бомбардиром в истории Derby della Madonnina
Украинец забил в миланском дерби на один гол больше легендарного Джузеппе Меаццы
Украинский экс-нападающий Андрей Шевченко является лучшим бомбардиром в истории противостояний Милана и Интера во всех турнирах.
В активе украинца 14 забитых мячей у Derby della Madonnina в составе Милана.
Шевченко на один гол опережает Джузеппе Меаццу (13), который за свою карьеру успел поиграть и забить как за Интер (12), так и Милан (1).
Третье место в данном бомбардирском рейтинге делят Гуннар Нордаль и Иштван Ньерш (по 11).
Замыкает пятерку лучших голеадоров миланского дерби Златан Ибрагимович (10).
Напомним, что сегодня в матче 28-го тура итальянской Серии А состоится очередное противостояние Милана и Интера.
Лучшие бомбардиры Derby della Madonnina во всех турнирах
- 14 – Андрей Шевченко (Милан)
- 13 – Джузеппе Меаццо (Интер, Милан)
- 11 – Гуннар Нордаль (Милан)
- 11 – Иштван Ньерш (Интер)
- 10 – Златан Ибрагимович (Швеция)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ESPN опубликовал актуальную информацию по ситуации Ирана
Жозе – о матче с «Порту»