Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Рома. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Дженоа
08.03.2026 19:00 – перерыв 0 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 марта 2026, 19:00 | Обновлено 08 марта 2026, 19:06
274
0

Дженоа – Рома. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 марта в 19:00 поединок чемпионата Италии

08 марта 2026, 19:00 | Обновлено 08 марта 2026, 19:06
274
0
Дженоа – Рома. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

8 марта «Дженоа» будет противостоять «Роме» в рамках 28-го тура итальянской Серии А.

Местом проведения матча станет «Стадио Луиджи Феррарис» в городе Генуя. Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.

Поединок станет интересным для украинских болельщиков: за «Дженоа» регулярно выступает Руслан Малиновский, тогда как Артем Довбик из-за травмы не поможет «Роме».

Последняя встреча команд в Риме принесла положительный результат «волкам» – 3:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Дженоа – Рома
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Малиновский начнет матч против Ромы в резерве Дженоа
Дженоа – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A смотреть онлайн Руслан Малиновский Артем Довбик Дженоа - Рома
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Футбол | 08 марта 2026, 08:46 9
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»

Президент клуба – о Клоппе

Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной
Теннис | 08 марта 2026, 13:31 12
Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной
Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной

Дарья уступила Ханне Вандевинкель в решающем поединке словацкого 75-тысячника

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Футбол | 08.03.2026, 09:48
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром
Футбол | 08.03.2026, 17:29
Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром
Сильнейшего не выявили. Карпаты и Кудровка разошлись миром
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Бокс | 08.03.2026, 08:12
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
07.03.2026, 15:05 33
Футбол
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 17
Теннис
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 13
Футбол
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем