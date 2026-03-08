8 марта на Луиджи Феррарис пройдет матч 28-го тура Серии А Италии, в котором Дженоа встретится с Ромой. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Дженоа

Команда еще прекрасно помнит недавний опыт вылета в Серию В, к которому, кстати, был причастен и Андрей Шевченко. Повторять его не хотят, и в том числе и поэтому тоже тут не церемонятся с тренерами. Джилардино, вернувший из второго дивизиона и удержавший в элите, был убран после затянувшейся полосы неудач в прошлом сезоне. Сменивший его, поначалу удачно, Виейра, лишился поста, когда так и не сумел наладить игру после летней паузы.

В итоге в Генуе появился очередной известный в прошлом футболист, Де Росси. В целом, он справляется - и отметим, что важную роль при бывшем полузащитнике играет в середине поля Малиновский. В том числе и с помощью Руслана закончили зиму разгромом 3:0 Торино. Потом, правда, успели уступить Интеру, но те 0:2 с безоговорочным лидером никого не удивили - тот слишком хорош.

Рома

Клуб в прошлом сезоне начинал с довольно неожиданного увольнения как раз Де Росси. С Юричем стало действительно плохо, так что даже очередная каденция Раньери не помогла наконец-то достичь цели в виде возвращения в Лигу чемпионов: Ювентус все же набрал на очко больше и замкнул квартет лидеров.

Сейчас с римлянами работает Гасперини. У него тоже не все получается - чего стоит мгновенный вылет из кубка от Торино. Но при этом, получив зимой долгожданного бомбардира в лице Малена (теперь Довбику точно можно паковать чемоданы), и в Лиге Европы итальянцы были хороши, и начнут плей-офф только на следующей неделе. И в Серии А у его подопечных перед началом тура было долгожданное четвертое место. Впрочем, при плотной конкуренции и не самых убедительных результатах в последних турах: две победы в шести крайних матчах тут.

Статистика личных встреч

В четырех крайних очных поединках генуэзцы только однажды зацепились за ничью, проиграв остальные матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны в гостях. Они еще и имеют явную мотивацию, в отличии от соперника - ставим на победу столичного гранда (коэффициент - 1,96).