Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Дженоа
08.03.2026 19:00 – перерыв 0 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 марта 2026, 18:21 | Обновлено 08 марта 2026, 19:13
437
0

Дженоа – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок начнется 8 марта в 19:00 по Киеву

08 марта 2026, 18:21 | Обновлено 08 марта 2026, 19:13
437
0
Дженоа – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта на Луиджи Феррарис пройдет матч 28-го тура Серии А Италии, в котором Дженоа встретится с Ромой. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Дженоа

Команда еще прекрасно помнит недавний опыт вылета в Серию В, к которому, кстати, был причастен и Андрей Шевченко. Повторять его не хотят, и в том числе и поэтому тоже тут не церемонятся с тренерами. Джилардино, вернувший из второго дивизиона и удержавший в элите, был убран после затянувшейся полосы неудач в прошлом сезоне. Сменивший его, поначалу удачно, Виейра, лишился поста, когда так и не сумел наладить игру после летней паузы.

В итоге в Генуе появился очередной известный в прошлом футболист, Де Росси. В целом, он справляется - и отметим, что важную роль при бывшем полузащитнике играет в середине поля Малиновский. В том числе и с помощью Руслана закончили зиму разгромом 3:0 Торино. Потом, правда, успели уступить Интеру, но те 0:2 с безоговорочным лидером никого не удивили - тот слишком хорош.

Рома

Клуб в прошлом сезоне начинал с довольно неожиданного увольнения как раз Де Росси. С Юричем стало действительно плохо, так что даже очередная каденция Раньери не помогла наконец-то достичь цели в виде возвращения в Лигу чемпионов: Ювентус все же набрал на очко больше и замкнул квартет лидеров.

Сейчас с римлянами работает Гасперини. У него тоже не все получается - чего стоит мгновенный вылет из кубка от Торино. Но при этом, получив зимой долгожданного бомбардира в лице Малена (теперь Довбику точно можно паковать чемоданы), и в Лиге Европы итальянцы были хороши, и начнут плей-офф только на следующей неделе. И в Серии А у его подопечных перед началом тура было долгожданное четвертое место. Впрочем, при плотной конкуренции и не самых убедительных результатах в последних турах: две победы в шести крайних матчах тут.

Статистика личных встреч

В четырех крайних очных поединках генуэзцы только однажды зацепились за ничью, проиграв остальные матчи.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.71 для Дженоа и 1.99 для Роми. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы уверенны в гостях. Они еще и имеют явную мотивацию, в отличии от соперника - ставим на победу столичного гранда (коэффициент - 1,96).

Прогноз Sport.ua
Дженоа
8 марта 2026 -
19:00
Рома
Победа Ромы 1.96 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Валенсия – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Малиновский начнет матч против Ромы в резерве Дженоа
Дженоа Рома Рим Дженоа - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Руслан Малиновский Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Футбол | 08 марта 2026, 08:46 9
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»

Президент клуба – о Клоппе

Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»
Футбол | 08 марта 2026, 16:22 0
Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»
Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Футбол | 07.03.2026, 18:59
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Теннис | 08.03.2026, 14:29
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Теннис | 08.03.2026, 09:20
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
07.03.2026, 15:05 33
Футбол
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем