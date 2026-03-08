WTA08 марта 2026, 10:42 |
Александра Олейникова – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 125 в Анталье
08 марта 2026, 10:42
153
8 марта состоится финальный матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В поединке за трофей сойдутся две украинские теннисистки: Александра Олейникова (WTA 73) и Ангелина Калинина (WTA 189). Встреча начнется ориентировочно в 11:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка выиграет титу соревнований и чек на $15 500.
Комментарии
Калініна фаворит??? Тим і цікавіше буде
