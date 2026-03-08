Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александра Олейникова – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
08 марта 2026, 10:42
Александра Олейникова – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 125 в Анталье

08 марта 2026, 10:42 |
Коллаж Sport.ua

8 марта состоится финальный матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В поединке за трофей сойдутся две украинские теннисистки: Александра Олейникова (WTA 73) и Ангелина Калинина (WTA 189). Встреча начнется ориентировочно в 11:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выиграет титу соревнований и чек на $15 500.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Андрій Заліщук
Калініна фаворит??? Тим і цікавіше буде
