  4. Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Успешный старт на Индиан-Уэллс. Видеообзор
WTA
08 марта 2026, 09:15 |
249
0

Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Успешный старт на Индиан-Уэллс. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Успешный старт на Индиан-Уэллс. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

8 марта украинка Марта Костюк уверенно переиграла Тейлор Таунсенд в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 18 минут. В первой партии Марта уступала 2:3, но взяла четыре гейма подряд и завершила поединок.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Для Костюк это был первый поединок за последние 1.5 месяца. Ее следующей соперницей будет третья ракетка мира Елена Рыбакина.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 фіналу

Марта Костюк (Украина) [28] – Тейлор Таунсенд (США) – 6:3, 6:2

Видеообзор матча

По теме:
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Костюк вернулась после травмы и выиграла стартовый матч на Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк WTA Индиан-Уэллс Тейлор Таунсенд видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
