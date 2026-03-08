Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Успешный старт на Индиан-Уэллс. Видеообзор

8 марта украинка Марта Костюк уверенно переиграла Тейлор Таунсенд в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 18 минут. В первой партии Марта уступала 2:3, но взяла четыре гейма подряд и завершила поединок.

Для Костюк это был первый поединок за последние 1.5 месяца. Ее следующей соперницей будет третья ракетка мира Елена Рыбакина.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 фіналу

Марта Костюк (Украина) [28] – Тейлор Таунсенд (США) – 6:3, 6:2

Видеообзор матча