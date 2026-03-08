Минус два. Канадский казак сенсационно разобрал нейтрала в Индиан-Уэллс

Канадец Габриэль Диалло (ATP 38) сенсационно переиграл нейтрала Андрея Рублева (ATP 17) в 1/32 финала турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Канадский теннисист с украинскими корнями выиграл матч в трех сетах за 2 часа и 53 минуты – 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:3.

В активе Габриэля – 12 подач на вылет, четыре из семи использованных брейк-пойнтов и 40 виннеров, в пасиве – 44 невынужденные ошибки.

Диалло открыл счет личных встреч в свою пользу – 1:0.

Для канадца это пятая победа над игроком топ-20 в карьере. Габриэль обыгрывал Лоренцо Музетти, Григора Димитрова, Франсиско Черундоло и Уго Умбера.

В 1/16 финала нас ожидает канадское дерби. Габриэль встретится с девятым сеянным Феликсом Оже-Альяссимом.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала

Габриэль Диалло (Канада) – Андрей Рублев – 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:3