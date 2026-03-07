Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Журналистка Шахтера посетила турецкое дерби Бешикташ – Галатасарай
Другие новости
07 марта 2026, 22:05 | Обновлено 07 марта 2026, 22:07
352
0

ФОТО. Журналистка Шахтера посетила турецкое дерби Бешикташ – Галатасарай

Дарья Бондарь и ее футбольный вкус

07 марта 2026, 22:05 | Обновлено 07 марта 2026, 22:07
352
0
ФОТО. Журналистка Шахтера посетила турецкое дерби Бешикташ – Галатасарай
Instagram. Дарья Бондарь

Журналистка донецкого «Шахтера» Дарья Бондарь поделилась новой сторис в социальных сетях.

Украинка опубликовала фото со стадиона «Tüpraş Stadyumu» в Стамбуле, где состоялось принципиальное турецкое дерби между «Бешикташем» и «Галатасараем».

На снимке Бондарь позирует на трибуне с видом на поле и подписала сторис на английском: «Looking forward to the match @besiktas vs @galatasaray», добавив эмодзи с влюбленными глазами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В итоге матч завершился победой «Галатасарая» со счетом 1:0.

Таким образом журналистка смогла вживую почувствовать атмосферу одного из самых горячих противостояний турецкого футбола.

По теме:
ФОТО. Пара века. Сидни Суини призналась в восхищении Криштиану Роналду
ФОТО. «Суббота без тренировки?»: Магучих показала новый кадр из зала
ФОТО. Мбаппе получил водительские права. Реакция друга стала вирусной
фото Даша Савина Шахтер Донецк lifestyle чемпионат Турции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Французский журналист – о Забарном: «ПСЖ подписал не того игрока»
Футбол | 07 марта 2026, 20:26 48
Французский журналист – о Забарном: «ПСЖ подписал не того игрока»
Французский журналист – о Забарном: «ПСЖ подписал не того игрока»

Жан-Луи Турре раскритиковал украинца

Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Бокс | 07 марта 2026, 05:12 0
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»

Боксер – о Мейвезере

БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Футбол | 07.03.2026, 09:09
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Футбол | 07.03.2026, 09:55
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Атлетико вырвал победу против Реала Сосьедад в матче с пятью голами
Футбол | 07.03.2026, 21:48
Атлетико вырвал победу против Реала Сосьедад в матче с пятью голами
Атлетико вырвал победу против Реала Сосьедад в матче с пятью голами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
05.03.2026, 23:49 1
Футбол
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 19
Биатлон
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
06.03.2026, 05:22
Футбол
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
06.03.2026, 06:32 3
Бокс
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 19
Футбол
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем