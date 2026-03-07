ФОТО. Журналистка Шахтера посетила турецкое дерби Бешикташ – Галатасарай

Журналистка донецкого «Шахтера» Дарья Бондарь поделилась новой сторис в социальных сетях.

Украинка опубликовала фото со стадиона «Tüpraş Stadyumu» в Стамбуле, где состоялось принципиальное турецкое дерби между «Бешикташем» и «Галатасараем».

На снимке Бондарь позирует на трибуне с видом на поле и подписала сторис на английском: «Looking forward to the match @besiktas vs @galatasaray», добавив эмодзи с влюбленными глазами.

В итоге матч завершился победой «Галатасарая» со счетом 1:0.

Таким образом журналистка смогла вживую почувствовать атмосферу одного из самых горячих противостояний турецкого футбола.