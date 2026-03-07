ФОТО. Журналистка Шахтера посетила турецкое дерби Бешикташ – Галатасарай
Дарья Бондарь и ее футбольный вкус
Журналистка донецкого «Шахтера» Дарья Бондарь поделилась новой сторис в социальных сетях.
Украинка опубликовала фото со стадиона «Tüpraş Stadyumu» в Стамбуле, где состоялось принципиальное турецкое дерби между «Бешикташем» и «Галатасараем».
На снимке Бондарь позирует на трибуне с видом на поле и подписала сторис на английском: «Looking forward to the match @besiktas vs @galatasaray», добавив эмодзи с влюбленными глазами.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В итоге матч завершился победой «Галатасарая» со счетом 1:0.
Таким образом журналистка смогла вживую почувствовать атмосферу одного из самых горячих противостояний турецкого футбола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жан-Луи Турре раскритиковал украинца
Боксер – о Мейвезере