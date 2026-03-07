Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Будет ли сенсация? Рэксхем в меньшинстве дожил до овертаймов против Челси
Кубок Англии
07 марта 2026, 21:51
Будет ли сенсация? Рэксхем в меньшинстве дожил до овертаймов против Челси

Основное время матча Кубка Англии завершилось ничьей 2:2

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 марта, проходит матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретились «Рэксхем» и «Челси».

Игра проходит в Рэксхеме на стадионе «Рейскорс Граунд». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, команды будут играть дополнительное время.

Интересно, что представитель Чемпионшипа «Рэксхем», команда известных голливудских актеров Райана Рейнольдса и Мэтью Макконахи, дважды выходил вперед в этой встрече, но дважды позволял более статусному «Челси» сравнивать счет.

В овертаймах «Рэксхем» будет играть вдесятером из-за удаления Джорджа Добсона на 90+3-й минуте.

