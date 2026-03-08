Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 

Главный тренер «Жироны» Мичел остался недоволен ничьей в матче Ла Лиги против «Леванте» (1:1) и раскритиковал игру игроков атаки каталонского клуба.

«Ощущения после матча разные. В игре мы многое делаем хорошо, но в завершении атак нам многого не хватает, особенно в штрафной зоне соперника. У нас было четыре возможности забить. Когда на последних минутах у них был на одного игрока меньше, а мы контролировали игру, но не создали много моментов.

В атаке у нас есть проблема, и мы должны ее улучшить. Нам чего-то не хватает», – сказал Мичел.