Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны
Тренер требует лучшего завершения атаки
Главный тренер «Жироны» Мичел остался недоволен ничьей в матче Ла Лиги против «Леванте» (1:1) и раскритиковал игру игроков атаки каталонского клуба.
«Ощущения после матча разные. В игре мы многое делаем хорошо, но в завершении атак нам многого не хватает, особенно в штрафной зоне соперника. У нас было четыре возможности забить. Когда на последних минутах у них был на одного игрока меньше, а мы контролировали игру, но не создали много моментов.
В атаке у нас есть проблема, и мы должны ее улучшить. Нам чего-то не хватает», – сказал Мичел.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер житомирского «Полесья» поделился ожиданиями накануне матча с киевским клубом
Подопечные Хавьера Маскерано выиграли у соперников со счетом 2:1