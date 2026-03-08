Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Испания
08 марта 2026, 08:59 |
475
0

Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 

Тренер требует лучшего завершения атаки

08 марта 2026, 08:59 |
475
0
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел остался недоволен ничьей в матче Ла Лиги против «Леванте» (1:1) и раскритиковал игру игроков атаки каталонского клуба.

«Ощущения после матча разные. В игре мы многое делаем хорошо, но в завершении атак нам многого не хватает, особенно в штрафной зоне соперника. У нас было четыре возможности забить. Когда на последних минутах у них был на одного игрока меньше, а мы контролировали игру, но не создали много моментов.

В атаке у нас есть проблема, и мы должны ее улучшить. Нам чего-то не хватает», – сказал Мичел.

По теме:
ФОТО. У Мбаппе новая девушка. Она является звездой испанского сериала
Ямаль может установить еще один рекорд Барселоны в XXI веке
Барселона в непростом матче одолела Атлетик. Какой отрыв от Реала?
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Леванте Владислав Ванат Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитрий Олийченко Источник: L'Esportiu
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Футбол | 07 марта 2026, 13:33 0
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»

Главный тренер житомирского «Полесья» поделился ожиданиями накануне матча с киевским клубом

Вторая победа подряд: Интер Майами с голом Месси переиграл Ди Си Юнайтед
Футбол | 08 марта 2026, 01:37 0
Вторая победа подряд: Интер Майами с голом Месси переиграл Ди Си Юнайтед
Вторая победа подряд: Интер Майами с голом Месси переиграл Ди Си Юнайтед

Подопечные Хавьера Маскерано выиграли у соперников со счетом 2:1

Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Футбол | 07.03.2026, 09:55
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
ФОТО. Стало известно, сколько на самом деле зарабатывает Месси в США
Футбол | 08.03.2026, 01:22
ФОТО. Стало известно, сколько на самом деле зарабатывает Месси в США
ФОТО. Стало известно, сколько на самом деле зарабатывает Месси в США
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Футбол | 07.03.2026, 10:12
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 32
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 14
Биатлон
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем