Клуб, который мечтает о Ярмоленко, подписал скандального экс-игрока Шахтера
Денис Безбородько присоединился к «Чернигову»
31-летний украинский нападающий Денис Безбородько сменил команду.
Пресс-служба перволигового «Чернигова» сообщила о подписании украинского нападающего – срок контракта один год. Последним клубом Безбородько был «Кудровка». У Безбородько возник скандал с руководством команды, его отстранили, и в последний раз он играл еще в сентябре 2025 года.
Безбородько является воспитанником «Шахтера», играл в УПЛ также за такие команды как «Александрия», «Десна», «Колос» и «Черноморец». В свое время Денис также провел 20 матчей за молодежную сборную Украины и забил пять голов.
