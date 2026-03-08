Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клуб, который мечтает о Ярмоленко, подписал скандального экс-игрока Шахтера
Украина. Первая лига
08 марта 2026, 00:30
Клуб, который мечтает о Ярмоленко, подписал скандального экс-игрока Шахтера

Денис Безбородько присоединился к «Чернигову»

ФК Колос. Денис Безбородько

31-летний украинский нападающий Денис Безбородько сменил команду.

Пресс-служба перволигового «Чернигова» сообщила о подписании украинского нападающего – срок контракта один год. Последним клубом Безбородько был «Кудровка». У Безбородько возник скандал с руководством команды, его отстранили, и в последний раз он играл еще в сентябре 2025 года.

Безбородько является воспитанником «Шахтера», играл в УПЛ также за такие команды как «Александрия», «Десна», «Колос» и «Черноморец». В свое время Денис также провел 20 матчей за молодежную сборную Украины и забил пять голов.

Денис Безбородько трансферы УПЛ трансферы Чернигов Кудровка
Комментарии
