Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб

Владелец «Чернигова» Юрий Синица поддерживает хорошие отношения с лидером «Динамо» Андреем Ярмоленко и хочет видеть опытного вингера в составе своего клуба.

«Я с Андреем знаком – несколько раз встречались. Мне он нравится тем, что помнит, откуда родом, в какие детские спортивные школы ходил. Он постоянно поддерживает Чернигов, у него родители в Черниговском регионе. По ценностям и тому, как Андрей себя ведет – большое уважение, я это очень ценю.

У нас одно отношение к Чернигову. Наша ключевая идея – благодаря нашему проекту ФК «Чернигов» делать наш город известным и как-то его развивать.

Я предполагаю, что несколько матчей или какую-то часть сезона, даже если Андрей закончит футбольную карьеру – он может пойти на встречу и сыграть за ФК «Чернигов». Это будет большой толчок для детского футбола и вообще футбола в Чернигове.

Не исключаю такую возможность. Конечно, это не в этом сезоне и даже не в следующем, но это может быть», – сказал Синица.