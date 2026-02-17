Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко объяснил, почему не считает себя легендой киевского гранда.

«Чувствую ли я себя легендой «Динамо»? Нет, сейчас очень модно называть игроков, которые заканчивают карьеру, легендами. Для меня это не легенда. Решают болельщики, я себя чувствую таким же футболистом, как и все остальные ребята. Я чувствую давление и знаю, какой результат нужен болельщикам, чтобы они были довольны», — сказал Ярмоленко.

Ранее вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, стоит ли ждать его возвращения в сборную Украины.