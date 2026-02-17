Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 08:11 | Обновлено 17 февраля 2026, 08:12
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»

Вингер не считает себя легендой клуба

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко объяснил, почему не считает себя легендой киевского гранда.

«Чувствую ли я себя легендой «Динамо»? Нет, сейчас очень модно называть игроков, которые заканчивают карьеру, легендами. Для меня это не легенда. Решают болельщики, я себя чувствую таким же футболистом, как и все остальные ребята. Я чувствую давление и знаю, какой результат нужен болельщикам, чтобы они были довольны», — сказал Ярмоленко.

Ранее вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, стоит ли ждать его возвращения в сборную Украины.

Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник
