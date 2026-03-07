Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бундеслига. Неожиданный претендент на вылет, борьба за топ-4
Германия
07 марта 2026, 18:55 | Обновлено 07 марта 2026, 19:05
Бундеслига. Неожиданный претендент на вылет, борьба за топ-4

Вольфсбург может вылететь

Getty Images/Global Images Ukraine

После минувшего тура чемпион Германии, по сути, уже определен, но у Боруссии Дортмунд еще могут быть конкуренты в борьбе за второе место.

Хоффенхайм обыграл аутсайдера Хайденхайм и идет на третьей позиции с отставанием от дортмундцев в три очка. Четвертое, пятое и шестое место занимают Штутгарт, Лейпциг и Байер, между которыми три очка.

Отметим проблемы Вольфсбурга, который в матче с тремя пенальти проиграл Гамбургу. Вольфсбург находится на предпоследнем месте.

Чемпионат Германии. 25-й тур

Вольфсбург – Гамбург 1:2
Голы: Эриксен, 22 - Вушкович, 33, Домпе, 58

Лейпциг – Аугсбург 2:1
Голы: Диоманде, 76, Чавес, 90+2 (свои ворота) – Феллхауэр, 39

Майнц – Штутгарт 2:2
Голы: Че Сон, 39, да Коста, 89 – Демирович, 76, Ундав, 77

Фрайбург – Байер 3:3
Голы: Грифо, 34, Сузуки, 43, Гинтер, 85 – Кофане, 36, Гримальдо, 45, Террье, 52

Хайденхайм – Хоффенхайм 2:4
Голы: Кербер, 62, 84 – Прасс, 26, 45, Асллани, 49, Темперле, 81

Турнирная таблица

По теме:
Проблемы перед ЛЧ. Бавария сообщила неприятные новости о Нойере
Арсенал стал третьим клубом топ-5 лиг со 100+ голами в сезоне 2025/26
Минус ПСЖ. В топ-5 лигах осталось 2 команды, которые не проигрывали дома
Бундеслига чемпионат Германии по футболу Вольфсбург Байер РБ Лейпциг Штутгарт Фрайбург Гамбург Аугсбург Майнц
