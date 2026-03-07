Ювентусу пока не догнать: Комо вырвал непростую победу благодаря шедевру

Комо одержал непростую победу над Кальяри в матче 28-го тура Серии А 2025/26.

Подопечные Сеска Фабрегаса выиграли выездной поединок со счетом 2:1.

Решающий и шедевральный гол дальним ударом на 76-й минуте забил Люка Да Кунья.

Комо с 51 очком располагается на пятом месте таблица чемпионата Италии и точно не опуститс я ниже по итогам этого тура – у Ювентуса, который идет шестым и у которого игра в запасе, в активе 47 баллов.

Кальяри не может победить уже пять матчей подряд. Красно-синие с 30 пунктами занимают 13-ю позицию.

Серия А 2025/26. 28-й тур, 7 марта

Кальяри – Комо – 1:2

Голы: Себастьяно Эспозито, 56 – Батурина, 14, Да Кунья, 76

