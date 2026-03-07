ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с нидерландцем

Английский «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с нидерландским полузащитником Райаном Гравенберхом.

Новое соглашение между клубом и 23-летним футболистом рассчитано до лета 2032 года.

Напомним, Райан Гравенберх присоединился к «Ливерпулю» летом 2023 года и за время в клубе успел выиграть Английскую Премьер-лигу и Кубок английской лиги.

В сезоне 2025/26 Райан Гравенберх провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Райаном Гравенберхом интересуется мадридский «Реал».