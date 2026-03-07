Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с нидерландцем
Англия
07 марта 2026, 17:30 |
364
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с нидерландцем

Райан Гравенберх продлил соглашение до лета 2032 года

07 марта 2026, 17:30 |
364
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с нидерландцем
ФК Ливерпуль. Райан Гравенберх

Английский «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с нидерландским полузащитником Райаном Гравенберхом.

Новое соглашение между клубом и 23-летним футболистом рассчитано до лета 2032 года.

Напомним, Райан Гравенберх присоединился к «Ливерпулю» летом 2023 года и за время в клубе успел выиграть Английскую Премьер-лигу и Кубок английской лиги.

В сезоне 2025/26 Райан Гравенберх провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Райаном Гравенберхом интересуется мадридский «Реал».

По теме:
Арсенал под руководством Артеты одержал рекордное количество побед в сезоне
Арсенал стал третьим клубом топ-5 лиг со 100+ голами в сезоне 2025/26
Минус ПСЖ. В топ-5 лигах осталось 2 команды, которые не проигрывали дома
Райан Гравенберх Ливерпуль продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
Теннис | 07 марта 2026, 10:11 14
Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге

Даяна в трех сетах уступила представительнице Филиппин

Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07 марта 2026, 08:26 10
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона

Михаил мог оказаться в «Порту»

ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста нашел себе новое место работы
Футбол | 07.03.2026, 15:37
ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста нашел себе новое место работы
ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста нашел себе новое место работы
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Футбол | 07.03.2026, 09:55
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Футбол | 07.03.2026, 09:09
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 8
Футбол
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
06.03.2026, 06:32 3
Бокс
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
06.03.2026, 09:19 2
Футбол
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 7
Футбол
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем