ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с нидерландцем
Райан Гравенберх продлил соглашение до лета 2032 года
Английский «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с нидерландским полузащитником Райаном Гравенберхом.
Новое соглашение между клубом и 23-летним футболистом рассчитано до лета 2032 года.
Напомним, Райан Гравенберх присоединился к «Ливерпулю» летом 2023 года и за время в клубе успел выиграть Английскую Премьер-лигу и Кубок английской лиги.
В сезоне 2025/26 Райан Гравенберх провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Райаном Гравенберхом интересуется мадридский «Реал».
We're delighted to announce that Ryan Gravenberch has today signed a new long-term contract with the Reds 🙌— Liverpool FC (@LFC) March 7, 2026
